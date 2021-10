Ką reiškia visa ši kova pandemijos ir migrantų krizės akivaizdoje? R.Karbauskis tvirtina, kad Vyriausybė opozicijos tiesiog nesiklauso, nes iš 12 šešėlinės valstiečių Vyriausybės siųstų laiškų buvo atsakyta tik į vieną.

„Siuntėme tuos dokumentus į Vyriausybę, jos kanceliariją. Tačiau iš 12 mūsų siųstų raštų atsakymų sulaukėme tik į vieną, kuris buvo siųstas į Aplinkos ministeriją. Į visus kitus jokių atsakymų negavome. Buvo pasakyta, kad aš esu privatus asmuo ir atsakyti man nereikia“, – „Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“ sakė valstiečių lyderis.

R.Karbauskis priminė, kad pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus atsakyti reikia visiems, be to, galioja aiškūs atsakymų terminai.

„Yra terminai, per kuriuos reikia atsakyti į tuos raštus. Bet kuriuo atveju, ar tu esi paprastas pilietis, ar kokia nors institucija, galioja ta pati tvarka. Dabar mes kreipėmės į Seimo kontrolierių dėl to, kad būtų pripažinta, jog tai yra biurokratizmas, neatsakinėti į raštus, o po to dar teigti viešame eteryje, kad opozicija neteikia jokių siūlymų“, – kritikavo jis.

Valstiečių vedlio teigimu, trečiadienį, kai Ministrų kabinetas priiminėjo sprendimus, ar reikia šalyje įvesti karantiną, nusiųsti elektroninį laišką Vyriausybei buvo tiesiog neįmanoma.

„Nusiųsti ką nors į Vyriausybę buvo neįmanoma, nes jų serveriai buvo užsikišę laiškais. Gal jie neatsakinėja niekam į jokius laiškus“, – stebėjosi R.Karbauskis.

Jis nurodė, kad šešėlinė Vyriausybė premjerei teikė tiek siūlymus, kaip valdyti koronaviruso krizę, tiek ir migrantų krizės sprendimo variantus. Tačiau tiek I.Šimonytė, tiek Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, pasak valstiečių pirmininko, viešojoje erdvėje šiuos siūlymus komentuodavo tarsi net neskaičiusios.

„Mes labai daug dalykų darome, bandydami padėti šitai valdžiai, bet šita valdžia tai visiškai ignoruoja. Mes iliuzijų neturime, kad mūsų pasiūlymams bus pritariama. Kai mes, pavyzdžiui, koronaviruso krizės akivaizdoje šnekėjomės su Izraelio mokslininkais, ko nedarė tikroji Vyriausybė, mes pagal jų rekomendacijas teikėme siūlymus Vyriausybei.

Buvo galima nors įvertinti, pagalvoti, ar tie pasiūlymai nėra logiški. Galų gale, mes žinome, kad buvęs ministras Aurelijus Veryga yra daug stipresnis už dabartinį ministrą Arūną Dulkį“, – įsitikinęs R.Karbauskis.

R.Karbauskis: karantino neskelbė, nes „prisišnekėjo“

Valstiečių lyderis taip pat pateikė poziciją, esą Vyriausybė trečiadienį karantino nusprendė neskelbti tik dėl vienos priežasties – ministrės pirmininkės „prisišnekėjimo“.

„Mes karantino nepaskelbėme šiandien (trečiadienį, – aut.past.) tik dėl to, kad premjerė prisišnekėjo pavasarį, jog jei bus paskelbtas dar vienas karantinas, ji pasitrauks iš posto. Mes dėl to šiandien neturime karantino, nors esame blogiausioje situacijoje Europoje.

Šioje situacijoje mes geranoriškai bandome ką nors siūlyti, ne iš karto rėkiame, kad valdžia nieko nedaro ir nesugeba tvarkytis situacijoje. Mes iš tikrųjų pirmiausia teikiame pasiūlymus“, – kalbėjo jis.

M.Maldeikis: tai – ne apie šią Vyriausybę

Savo ruožtu konservatorių frakcijos atstovas Matas Maldeikis laidoje tikino, kad opozicijos siūlymai visuomet yra svarstomi.

„Aš tikrai galiu pasakyti, kad jeigu ateina vienas kitas teisės aktas iš opozicijos, iš to paties A.Verygos ar Agnės Širinskienės, jie tikrai yra svarstomi, ir kai kurie praeina ir pirmą, ir antrą stadijas. Viskas yra pagal tas žaidimo taisykles, pagal teisės aktus, kaip viskas yra daroma normalioje valstybėje“, – pažymėjo M.Maldeikis.

Seimo narys atkreipė dėmesį, kad apskritai šešėlinės Vyriausybės darbą vertinti yra sunku, nes toks darinys labiau veikia valstybėse, turinčiose dvipartinę rinkimų sistemą. „Šešėlinis premjeras net nėra Seime. Jis yra privatus verslininkas, turintis savo interesus, darantis kažkokį savo biznį, puiku“, – pareiškė politikas.

Konservatorių frakcijos Seime narys svarstė, kad šešėlinei Vyriausybei iš tiesų ne taip rūpi dabartinė Vyriausybė ir jos sprendimai, o siekis parodyti frakciją palikusiam Sauliui Skverneliui, kas iš tiesų yra didesnis lyderis.

„Šiuo metu ta laiškų forma, ir dabar tas paaštrėjimas, tai ne apie šią Vyriausybę. Tai yra apie tai, kas yra svarbesnis šioje opozicijoje – S.Skvernelis ar R.Karbauskis. Jis tiesiog nori uždominuoti eterį, parodyti, kad S.Skvernelio nėra. Tai yra apie tai.

Čia S.Skvernelis ir R.Karbauskis aiškinasi, kuris yra didesnis lyderis. Ir tegul jie išsiaiškina ir tada ateina. Konstruktyvus darbas su valstiečių frakcija tikrai vyksta, noriu, kad tai būtų aiškiai suprasta“, – konstatavo M.Maldeikis.