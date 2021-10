Baltarusiai piktinasi situacija

Baltarusijos socialiniai tinklai pastaruoju metu mirga vaizdo įrašais ir nuotraukomis, kuriose – šalį užplūdusių užsieniečių iš Artimųjų Rytų ir Afrikos srautai.

Gyventojai piktinasi perpildyto Minsko oro uosto vaizdais, kur migrantai, be jokių apsauginių veido kaukių, tiesiog guli ant grindų. Iš oro uostų migrantai keliauja į Minsko viešbučius, o dalis jų miega tiesiog požeminėse perėjose.

Laukdami, kol bus perkelti į pasienį, migrantai užplūdo Baltarusijos prekybos vietas. Pavyzdžiui, staigus arabiškos išvaizdos žmonių antplūdis pastebėtas žvejybos reikmenų turguje, esančiame netoli Minsko. Migrantai perka pigias palapines, miegmaišius, striukes, kelnes, kojines, batus. Pardavėjų teigimu, jau savaitę žmonių srautas teka be perstojo.

Su išaugusiu neteisėtai sieną bandančių kirsti užsieniečių srautu susiduria ne tik Lenkija, Lietuva bei Latvija. Išaugusį migrantų srautą stebi ir Vokietija – pro Lenkijos ar Lietuvos pasieniečių akis prasprūdę užsieniečiai netrunka atsidurti savo svajonių šalyje.

Vokiečiai skaičiuoja, kad šiais metais daugiau kaip 4 300 žmonių neteisėtai kirto Vokietijos ir Lenkijos sieną. Nuo sausio iki liepos „baltarusiškuoju maršrutu“ atvyko 26 žmonės, per rugpjūtį – jau 474, per rugsėjį – 1 914, o per pirmąsias 11-a spalio dienų – 1 934 asmenys.

Atsisako spręsti krizę

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis ketvirtadienį kalbėjo, jog migrantų skaičius Baltarusijoje, tikėtina, vis dar auga, tačiau Minskas atsisako spręsti šią problemą.

„Problema egzistuoja jau kurį laiką, turbūt nuo to, kai Lietuva uždarė savo sieną, nes mes tai padarėme anksčiau negu buvo sustabdyti skrydžiai. Tai reiškia, kad Baltarusijos teritorijoje asmenų, ketinusių nelegaliai kirsti sieną, skaičius augo, galimai jis ir šiandien vis dar auga. Tie žmonės kuria neteisėtų migrantų problemą Baltarusijoje“, – Vyriausybės valandos metu pažymėjo G.Landsbergis.

Ministras teigė, jog kreipėsi į tarptautines organizacijas prašydamas padėti Baltarusijai išspręsti jos pačios sukeltą nelegalių migrantų krizę.

„Dar daugiau – šiandien turime sutarimą su Irako Vyriausybe, kad jie yra pasiruošę į Minską siųsti tiek lėktuvų, kiek reikės, kad žmonėms būtų sudaryta galimybė grįžti. Baltarusijos Vyriausybė atsisakė bet kokiu būdu kooperuotis ir tą problemą apskritai neigia“, – paaiškino G.Landsbergis.

Situacija – vis sudetingesnė

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė trečiadienį pranešė, kad Baltarusijos režimas ieško naujų būdų ir priemonių, kaip daryti dar didesnį spaudimą – anot jos, supaprastinta vizų išdavimo tvarka, atveriami nauji oro uostai.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis portalui lrytas.lt teigė, kad pasieniečiai ruošiasi naujam migrantų antplūdžiui.

Suaktyvėjusią situaciją pasienyje rodo naujausia statistika – praėjusią parą VSAT pareigūnai neleistinose vietose neleido iš Baltarusijos įeiti 73 migrantams, antradienį – 93, pirmadienį – 121 užsieniečiui.

„Apie pasiruošimą, taip, kalbamasi – stebimas paskutinių dviejų dienų bandymų (patekti į Lietuvos teritoriją – aut.past.) ir neįleistų asmenų skaičiaus augimas. Tai gali būti vertinama kaip situacijos sudėtingėjimas, į tai reaguojama ir bus atsižvelgta organizuojant darbą“, – pažymėjo G.Mišutis.

Anot VSAT atstovo, sustiprintas sienos apsaugos režimas nebuvo nutrauktas, tačiau kai kurios organizacinės priemonės bus koreguojamos. Pavyzdžiui, planuojama papildoma kariuomenės pagalba – Lietuvos kariuomenė svarsto į pasienį atsiųsti daugiau karių.

G.Mišutis atkreipė dėmesį ir į situaciją Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje. Šeštadienį Lenkijos ir Baltarusijos sieną bandė kirsti 739, sekmadienį – 538 užsieniečiai.

„Lenkijoje per dieną apie pusę tūkstančio migrantų (bando kirsti sieną – aut.past.), pas mus per savaitę tiek nėra, nors Lietuvos siena (su Baltarusija – aut.past.) bene trečdaliu ilgesnė. Vadinasi, spaudimas iš kaimyninės šalies yra visomis kryptimis“, – pastebėjo G.Mišutis.

Anot jo, fiksuojama, kad pavieniai migrantai ar migrantų grupės laisvai juda Baltarusijos teritorijoje, palei sieną, ir nepavykus kirsti sienos vienoje valstybėje, bando kitoje.

„Baltarusijos pusėje vyksta judėjimas. Neradę galimybių kirsti sieną vienur, bando ieškoti kitur. O tai, kad skaičiai auga, tai yra didėjimas tos masės, kuri susikaupusi Baltarusijoje“, – įvertino VSAT atstovas.

Per praėjusią parą prie sienos su Baltarusija Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai apgręžė 93 migrantus.

Į šalį šiemet per pasienį su Baltarusija pateko beveik 4,2 tūkst. neteisėtų migrantų, dauguma jų – irakiečiai.