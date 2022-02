„Mes buvome gerokai lankstesni, pateikėme tokių kandidatų, kurie galėtų būti svarstomi. Gaila, kad kita pusė kažkaip sustingo ties vienu pasiūlymo, o žinau, kad šiuo metu tas žmogus turi kitus karjeros planus“, – žurnalistams Briuselyje teigė G. Nausėda, turėdamas omenyje Lietuvos atstovybei ES laikinai vadovaujantį diplomatą Simoną Šatūną, kuris nuo kovo ketina keisti karjeros kryptį.

Prezidentas akcentuoja, kad yra pasirengęs kalbėti ne tik apie kandidatus, kuriuos yra pats pateikęs, bet ir apie Vyriausybės siūlomas kandidatūras. G. Nausėdos teigimu, taip pat turėtų elgtis ir Vyriausybė.

„Tai aš esu pasirengęs kalbėtis ir tų kandidatų atžvilgių, kuriuos esu pateikęs, ir jeigu bus pateikta man taip pat. Bet negalima šitaip sakyti, kad arba taip, kaip mes norime, arba tada niekaip. Šitaip mes sprendimo neprieisime. Ir aš tai noriu labai aiškiai pasakyti, kad išgirstų ir kita pusė“, – sakė jis.

ELTA primena, kad Lietuvai neturint nuolatinio ambasados vadovo ES jau kone pusantrų metų, šalies vadovo vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė šią savaitę teigė, kad reikia tikėtis, jog Prezidentūrai ir valdantiesiems pavyks susitarti. Visgi, patarėja pažymėjo, kad Vyriausybei jau neįtiko 4-5 prezidento Gitano Nausėdos pasiūlytos kandidatų pavardės.

Šie A. Skaisgirytės komentarai nustebino premjerę Ingridą Šimonytę. I. Šimonytė pažymėjo, kad būtent Vyriausybės prerogatyva yra siūlyti ES atstovybės vadovą. Be to premjerė atskleidė, kad kyla klausimų ne tik dėl to, kodėl prezidentui neįtiko ne mažiau kaip 3 valdančiųjų atneštos kandidatūros, bet ir tai, kodėl šalies vadovas į minimas pareigas siūlė asmenis, neturinčius diplomatinės patirties.