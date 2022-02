Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis teigė, kad tai įrodo, jog visiškai nepaisoma tarptautinės teisės ir Jungtinių Tautų Chartijos.

„Oficialus Donecko ir Luhansko „respublikų“ pripažinimas įrodo, kad visiškai nepaisoma tarptautinės teisės ir JT Chartijos. Rusija turi būti pripažinta tokia, kokia ji yra: tai – valstybė už tarptautinių taisyklių ir civilizuotų normų ribų“, – pirmadienį tviteryje rašė Lietuvos diplomatijos vadovas.

„Esu įsitikinęs, kad eskalacinis elgesys turėtų sulaukti sankcijų“, – pridūrė jis.

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsel teigė jau kreipusis dėl rezoliucijos, kuria bet koks Donbaso regiono, kaip integralios Ukrainos dalies, statuso keitimas niekada nebūtų pripažintas.

Anot parlamento vadovės, dabar būtina vieninga „demokratinių šalių parlamentų reakcija“.

„Po ką tik paskelbto Rusijos sprendimo dėl apsišaukėliškų „respublikų“ pripažinimo, būtina aiški ir vieninga demokratinių šalių parlamentų reakcija“, – feisbuke teigė V. Čmiltytė-Nielsen.

„Jau kreipiausi į Seimo užsienio reikalų komitetą dėl rezoliucijos, smerkiančios šį neteisėtą žingsnį, inicijavimo ir kreipsiuosi į kolegas, kitų šalių parlamentų pirmininkus, ragindama išreikšti vieningą ir principingą poziciją dėl neteisėtų veiksmų, nukreiptų prieš Ukrainos teritorinį vientisumą ir atitinkamos reakcijos“, – rašė ji.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad Vakarai į šį Rusijos sprendimą turi atsakyti „pačiomis griežčiausiomis sankcijomis“ Rusijai.

„Šiandieninis Rusijos prezidento sprendimas yra šiurkščiausias Ukrainos suvereniteto, teritorinio vientisumo pažeidimas bei agresijos veiksmas. Rusija tai daro tuo metu, kai jos karinės pajėgos šiuo metu yra apsupę Ukrainą ir pasiruošusios pradėti karinę invaziją. Šiandien yra esminis Vakarų išbandymas. JAV ir ES vieningai turi atsakyti pačiomis griežčiausiomis sankcijomis Rusijos atžvilgiu“, – feisbuke pranešė parlamentaras.

„Jei ne, 2014 metais prasidėjusi agresija toliau tęsis ir tęsis sėkmingai, Ukraina toliau bus naikinama visomis priemonėmis, jos teritorija grobiama gabalais. Šiandien turime pripažinti ir tai, kad sankcijos įvestos po Krymo okupacijos ir aneksijos, Donbaso užgrobimo buvo visiškai neveiksmingos ir tai leido Rusijai tęsti savo agresiją prieš Ukrainą bei privedė prie šiandienos nusikalstamų sprendimų“, – pridūrė jis.

G. Nausėda: Rusijos sprendimas – netoleruotinas tarptautinės teisės pažeidimas

Rusijos sprendimas pripažinti separatistinių Donecko ir Luhansko „liaudies respublikų“ nepriklausomybę yra šiurkštus tarptautinės teisės pažeidimas, teigia prezidentas Gitanas Nausėda.

Jis šį vakarą tai aptarė su Europos Vadovų Tarybos pirmininku Charles'u Micheliu.

„Nežinau, ar šįvakar dar liko abejojančių, kad Rusija ieško preteksto paimti Ukrainą į savo „įtakos sferą“. Visos kalbos apie Ukrainos dirbtinumą ir tariamai keliamą grėsmę Rusijai – perspėjimo signalas visoms Vakarų šalims“, – feisbuke rašė šalies vadovas.

„Rusijos sprendimas pripažinti Donecko ir Luhansko separatistines „respublikas“ – šiurkštus tarptautinės teisės pažeidimas, kuriam turime duoti ryžtingą atsaką, kol dar ne per vėlu“, – tęsė jis

„Mūsų parama Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui nepalenkiama. Ukraina nėra ir nebus viena“, – pabrėžė G. Nausėda.

Jis pirmadienio vakarą ES reakciją į prastėjančią saugumo situaciją aptarė su EVT vadovu Ch. Micheliu.

Kaip pranešė Prezidentūra, G. Nausėda pokalbyje akcentavo, kad šie Rusijos veiksmai turi susilaukti atitinkamo atsako iš ES, pokalbio metu taip pat aptartas galimas sankcijų Rusijai paketas, reaguojant į nelegalius Rusijos veiksmus.

„Tarptautinės teisės ignoravimas ir suverenios šalies teritorinio vientisumo negerbimas yra visiškai netoleruotini. Tarptautinė bendruomenė turi nedelsiant reaguoti į šiuos Rusijos veiksmus ir neleisti tokio elgesio įtvirtinti kaip naujos normos“, – sakė G. Nausėda.

Be kita ko, jis akcentavo, kad Vakarų pasaulis turi tvirtai palaikyti Ukrainą susidariusioje situacijoje ir imtis ryžtingų veiksmų užkertant kelią tolesnei eskalacijai.

I. Šimonytė: tai, ką pamatėme šį vakarą, gali atrodyti siurrealistiška

Premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad Rusijos sprendimas pripažinti separatistinių Donecko ir Luhansko „liaudies respublikų“ nepriklausomybę demokratiniam pasauliui gali atrodyti siurrealistiška, tačiau Vakarų atsakas bus reikšmingas ateities kartoms.

„Putinas ką tik sugėdino Kafką ir Orwell'ą: diktatoriaus vaizduotė – beribė, jokios žemumos ne per žemos, jokie melai – ne per akiplėšiški, jokios raudonos linijos – ne per raudonos jas peržengti“, – tviteryje pranešė Vyriausybės vadovė.

„Tai, ką pamatėme šiąnakt, gali atrodyti siurrealistiška demokratiniam pasauliui, tačiau mūsų atsakas bus reikšmingas ateities kartoms“, – pridūrė ji.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienio vakarą pasirašė įsaką dėl Ukrainos rytuose įsitvirtinusių prokremliškų separatistų nepriklausomybės pripažinimo, tai parodė Rusijos valstybinė televizija.

Anksčiau pirmadienį Ukrainos rytinėse Luhansko ir Donecko srityse įsitvirtinusių separatistų lyderiai paragino pripažinti jų suverenitetą.

Vakarų šalys ne kartą perspėjo Rusiją nepripažinti separatistų, nes toks žingsnis faktiškai palaidotų trapų taikos procesą Donbase.