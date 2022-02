Vilniuje surengtas protestas prie Vokietijos ambasados: ragina Rusiją atjungti nuo SWIFT

Į akciją susirinkę žmonės laikė plakatus „Cut Russia from SWIFT“, „Ukraine you are not alone“, „Cut Russia out and do it swiftly!“, „Germany just do it“ ir kitais. Akcijoje dalyvauja apie 100 žmonių.

Šio įvykio rengėjai socialiniame tinkle „Facebook“ teigė, kad akcijos tikslas – pareikšti paramą Ukrainai su intencija, kad Vokietija nedelsiant blokuotų Rusiją nuo SWIFT ir būtų griežtesnė šios valstybės atžvilgiu. „Net pati Rusija sako, kad sankcijos jai rodo ES impotenciją“, – rašoma renginio aprašyme.

ES lyderiai ketvirtadienį vykusiame nepaprastajame viršūnių susitikime susitarė dėl „didžiulių ir sunkių padarinių“ Rusijai už jos invaziją į Ukrainą, nusitaikydami į pagrindinius jos ekonomikos sektorius.

Sankcijos apima finansų, energetikos ir transporto sektorius, dvejopo naudojimo prekes, taip pat eksporto kontrolę ir eksporto finansavimą, vizų politiką, papildomų Rusijos asmenų įtraukimą į sąrašą ir naujus tokio įtraukimo kriterijus. Tačiau naujajame sankcijų pakete nėra įtraukta priemonė atriboti Rusiją nuo tarptautinės tarpbankinių mokėjimų sistemos SWIFT.