Buvę Seimo pirmininkai išrėžė, ką galvoja apie G. Nausėdos reakciją į „Bayraktar“ iniciatyvą

Buvę Seimo pirmininkai Arūnas Valinskas, Vydas Gedvilas ir Artūras Paulauskas „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Oponentai“ pabandė paaiškinti šalies vadovo sprendimą.

Kvietė prisidėti

Prezidento G.Nausėdos patarėja Asta Skaisgirytė antradienį teigė, kad šalies vadovas visiškai remia A.Tapino iniciatyvą, kurios metu buvo surinkti 5 mln. eurų koviniam dronui „Bayraktar“ pirkti. Netrukus A.Tapinas savo feisbuko paskyroje pranešė, kad kreipėsi į Prezidentūrą dėl galimo G.Nausėdos pasirodymo tiesioginėje transliacijoje renkant pinigus dronui, tačiau Prezidentūra nesutiko tai padaryti.

A.Tapino teigimu, tik pradėjus rinkti lėšas, gegužės 25 dieną, jis kreipėsi į prezidento patarėjus klausdamas, ar kitą dieną prezidentas galėtų skirti 5 minutes vakare prisijungti prie tiesioginio aukojimo eterio, tačiau atsakymas buvo neigiamas.

A.Valinskas: „Apgailėtina“

Ir praeityje aštrių žodžių prezidentui G.Nausėdai negailėjęs buvęs Seimo pirmininkas, prodiuseris Arūnas Valinskas po šalies vadovo sprendimo neprisidėti prie kovinio drono pirkimo kalbėjo dar griežčiau.

Anksčiau komentuodamas G.Nausėdos veiklą, A.Valinskas yra režęs taip: „Prezidente, jūs esate apgailėtinas, savimi besigrožintis mulkis. Laidos metu buvęs politikas teigė, kad dar pridėtų, jog G.Nausėda yra „savimi patenkintas, bekiaušis mulkis“.

„Kai prezidentas net po trejų metų šitaip gali šaudyti sau į kojas, abejoju, ar jis kažko išmoko ir suvokia ką nors be vieno dalyko – be to, kad jis yra savo žmonai prezidentas. Jis turi būti visos tautos vadas, ir kariuomenės vadas.

Kai matau tokį kariuomenės vadą, kuris iš pradžių nesiteikė dalyvauti tokioje akcijoje, o po to kažkaip prisijungia, tyčia arba netyčia, po laiko, man tai atrodo apgailėtina“, – įvertino A.Valinskas.

V.Gedvilas: bet kokią akciją, kuri padeda Ukrainai, verta paremti

Buvęs Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas įsitikinęs, kad verta prisidėti prie bet kurios akcijos, kuri karo metu padėtų Ukrainai.

„Man buvo keista, kad tokios akcijos prezidentas nepalaikė. Kokios buvo priežastys, nežinau, bet gal tikrai nesitikėjo sėkmės, nemanė, kad taip greitai surinks penkis milijonus. Svarbiausia, kad tie pavedimai buvo tokios mažos sumos, reiškia, kad akciją parėmė žmonės, kurie neturi daug lėšų, bet puikiai supranta, kad reikia padėti.

Aišku, dabar yra visokių samprotavimų, kad negali pirkti karo technikos ir remti karą, galbūt kitaip padėti, socialiai remtiniems žmonėms, pabėgėliams. Bet vienareikšmiškai, akcija yra puiki, ir bet kokią kitą akciją, kuri atsiras Lietuvoje – gal dar tanką pirksime, tikrai reikia paremti“, – pabrėžė V.Gedvilas.

Suveikė ilgalaikė priešprieša?

Tuo metu A.Valinskas abejoja versija, kad G.Nausėda netikėjo akcijos sėkme ir todėl jos neparėmė.

„Tikėjimas ir žinojimas yra du skirtingi dalykai. Tikėjimas yra vertybinė žmogaus pusė. Jei tiki, kaip padarė Volodymyras Zelenskis, kad tavo šalies kariuomenė iš tiesų gali būti kaip priešstata ateinantiems okupantams, tai ją palaikai, neišvažiuoji, pasakai JAV prezidentui J.Bidenui, kad „man nereikia pavežėjimo, man reikia ginklų“.

Šioje vietoje sulošė bankininko komentaro pragmatizmas, o ne vertybinė prezidento pusė. Labai dažnai pasigendu prezidento vertybinės skalės – jis pernai sveikino „Šeimų maršą“, šiemet jo nesveikino, sveikino kitą, „Visos šeimos lygios“ pusę. Užimama vėtrungės pozicija – iš kur rinkėjų vėjas papūs“, – įvertino A.Valinskas.

A.Valinsko manymu, prezidento sprendimą neprisidėti prie „Laisvės TV“ inicijuojamos akcijos lėmė sena tarp G.Nausėdos ir A.Tapino vyrojusi priešprieša, kritiškas „Laisvės TV“ požiūris į valdžią ir į Prezidentūrą.

„Žmogus, kuris sakė, kad Prezidentūra bus atvira visiems, o jis bus vienijantis prezidentas, matyt, nelabai suprato, kokį užtaisą įdėjo į tuos žodžius, nes buvo ir neįleistų žurnalistų į Prezidentūrą.

Kažkuria prasme G.Nausėda panašus į Putiną, nes labai mėgsta savo šiknabučiuotojus“, – palygino A.Valinskas.

A.Paulauskas: „Galbūt tikėjosi apsidrausti“

Savo ruožtu buvęs Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas šalies vadovo sprendimo griežtai nevertino.

„Atsisakė, kaip supratau, ne pats prezidentas tiesiogiai, bet jo patarėjo lūpomis. Nežinome tiksliai (ar G.Nausėda buvo informuotas – red.), tik bandau modeliuoti situaciją. Aš būčiau parėmęs tą akciją, ji yra gera akcija“, – kalbėjo A.Paulauskas.

Vis dėlto, laikinai prezidento pareigas ėjęs politikas svarsto, kad galimai G.Nausėda tiesiog netikėjo akcijos sėkme.

„Galbūt jis netikėjo šio viso renginio sėkme, gal šiek tiek tikėdamasis apsidrausti, palaukti, pasižiūrėti. Galėjo žmogiškai taip būti“, – neatmetė A.Paulauskas.

Politikas abejojo versija, kad prezidentas atsisakė prisidėti prie akcijos dėl priešpriešos tarp jo ir A.Tapino.

„Jei prezidentas po to pasidžiaugė, ir parašė savo feisbuke, kad džiaugiasi, kad taip greitai pavyko surinkti (lėšas kovinio drono pirkimui – red.), kaip ir peržengė (savo ambicijas – red.). Jei būtų labai didelė konfrontacija, gal ir po fakto nebūtų peržengęs“, – sakė Paulauskas.