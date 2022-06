„Kaip ir bokse, kartais tu turi dėti žingsnius atgal“: paaiškino, kas iš tiesų vyksta Ukrainos rytuose

„Vienas iš galutinių tikslų – prijungti dalį Ukrainos prie Rusijos Federacijos. Manau, tai dabar ir vyksta. Bet kokiomis priemonėmis rusams tai reikia padaryti. Tos priemonės nėra kažkaip skaičiuojamos.

Rusai iš tikrųjų pastatė labai daug, apie ką ir kalbėjo užsienio reikalų ministras Lavrovas, kai sakė: „Jūs nesuvokiate, kiek daug yra pastatyta ant kortos.“

Manau, mes iš tikrųjų dabar jau pradedame suvokti, kad Rusija absoliučiai viską pastatė ant kortos“, – „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Nauja diena“ tvirtino D.Antanaitis.

Anot jo, dabar pagrindinė kova vyksta ne dėl atskirų gyvenviečių ar kaimų, o dėl viso Donbaso regiono, kurį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas įsakė užimti bet kokia kaina. Tačiau už savo valstybę kovojantys ukrainiečiai jau ne kartą įrodė, kad gali perbraižyti rusų planus.

„Kaip ir bokse, kartais tu turi dėti žingsnius atgal“

Karybos ekspertas atkreipė dėmesį, kad V.Putinui svarbu, jog šis karas išsiplėstų, nes jo pagrindinis tikslas – ne Ukraina, o viso pasaulio žemėlapio perbraižymas.

„Jie ir sakė, kad jiems yra reikalinga nauja pasaulio tvarka. Jiems būtina, kad tas konfliktas išsiplėstų ir taptų didesnis. Tada būtų galima padalinti pasaulį tarp Rytų ir Vakarų. Mano tokia nuomonė ir spekuliacija. Iš to, ką Rusija daro, nemanau, kad tai yra regioninis konfliktas.

Manau, kad tai yra bandymas, jog viskas išsirituliotų į žymiai didesnį konfliktą – kuo daugiau dalintis tarp kuo mažiau žmonių“, – aiškino D.Antanaitis.

Vakarų ekspertų vertinimus, kad Ukraina per artimiausias dvi savaites praras Luhansko regioną, karybos ekspertas apibūdino kaip būrimą iš kavos tirščių. Kol mokosi, kaip naudotis Vakarų ginklais ir ruošiasi kontraatakoms, jiems dabar svarbiausia sekinti rusus ir švaistyti jų resursus, net jei dėl to tenka atsitraukti atgal.

„Aš nesu toks geras būrėjas, kaip tie ponai, nes ukrainiečiams irgi sakė – ir kelios valandos, ir keliolika valandų, kelios dienos, pora savaičių. Matomai, Vakarų žvalgyboje įdarbinti labai blogi burtininkai. Aš manau, kad dalį, be abejo, praras ukrainiečiai, nes vis dėlto reikia laiko, be to, jiems reikia saugoti žmones ir kontraatakai.

Jie negali beatodairiškai kovoti dėl tuščio bulvių lauko. Jiems reikia turėti ir savo resursus, išsaugoti juos tam, kad galėtų pereiti į kontraataką. Manau, jiems dabar svarbiau išsekinti rusus, kad jie sunaudotų dar daugiau resursų ir žūtų. Negaliu pasakyti, kiek tai užtruks, nes tai priklauso nuo daugybės faktorių“, – akcentavo pašnekovas.

„Taip, jie juda į priekį, taip, jie užima teritorijas, bet tas ėjimas į priekį ir užėmimas kainuoja. Tą kainą atstatyti – pakankamai sudėtinga. Todėl, kaip ir bokse, kartais tu turi dėti žingsnius atgal tam, kad išvargintum savo oponentą“, – pridūrė jis.

Kontraatakas pietuose D.Antanaitis aiškino kaip psichologinį ginklą prieš rusų kariuomenę, nes jos – tik taktinio lygmens, visos operacijos sėkmei didelio indėlio jos neturės. Tiesa, tokios kontraatakos – labai svarbus moralinis ir psichologinis simbolis patiems ukrainiečiams.

„Nėra rusai tokie stiprūs, kaip mes piešiame sau mintyse“, – tikino karybos ekspertas.

„Tai yra kvailystė“

Jis pastebėjo, situaciją pakeisti ukrainiečių naudai gali pažangi vakarietiška ginkluotė, nes, nors rusai ir turi jos daugiau, ji nėra tokia taikli.

„Jeigu mes pamatytume vaizdo įrašus, kaip rusai šaudo, tai masė ugnies (taip, tai yra žiaurus psichologinis efektas), tačiau efektyvumas mūšio lauke yra pakankamai žemas. Pasižiūrėkime, kaip būdavo apšaudoma Odesa, kada už kelis ar keliolika milijonų eurų raketa pataikė į gyvenamą namą, aš atsiprašau, tai labai ciniškai skambės, bet žuvo 2–3 žmonės.

Tai yra kvailystė. Kalbant apie vakarietišką ginkluotę, jeigu tu iššovei, tai tu ir pataikysi, sunaikindamas būtent tą taikinį, kurį ir turi sunaikinti“, – kalbėjo D.Antanaitis.

O patys ginklai, kaip aiškino jis, senka ir rusams.

„Manau, kad jie jau išnaudojo savo, anot jų, „aukštos“ technologijos ginklus, nes reikia nepamiršti, jeigu Rusija sandėlyje turi šimtą vienetų kažkokių super ginklų, viso šimto vienetų jie negali skirti Ukrainai. Jie turi juos paskirstyti ir po kitas Rusijos dalis. Taip pat reikia nepamiršti, kad jie kariauja ir Afrikoje, ir Venesueloje.

Manau, kad jie jau išnaudojo tiek, kiek galėjo išnaudoti. Jeigu ir liko, jie to negali naudoti, arba naudoja nedideliais kiekiais“, – svarstė karybos ekspertas.

„Kitas dalykas, įsivaizduokime, kad, jeigu jie, anot vienų šaltinių, per parą iššauna apie 1500 sviedinių, vieno sviedinio kaina yra tarp 3–5 tūkst. eurų. Padauginę mes galime pamatyti, kiek vien šaudymas kainuoja rusams per dieną“, – skaičiavo pašnekovas.