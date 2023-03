„Partija nėra alaus baras Kuršėnuose“: akimirką pas socialdemokratus pabuvusiam A. Skardžiui „darbiečiai“ grįžti neleis

„Pasakysiu tokį palyginimą – mūsų partija, kad ir kas, ir kaip galvotų, nėra alaus baras Kuršėnuose, į kurį kas nori ir kada nori gali įeiti, išeiti. Mūsų partija yra žmonių susibūrimas, turinčių pakankamai nemažą savigarbą. Labai jautriai žiūrime į tokius dalykus, todėl galimybės ponui Skardžiui sugrįžti nematau arba vertinu ją lygią nuliui“, – Eltai nurodė A. Mazuronis.

„Mes labai ramiai į visą tą reikalą žiūrime ir žiūrėjome. Toks vidinis jausmas buvo, kad kažkaip panašiai ši istorija gali baigtis, kaip baigėsi. Matome, ką matome“, – teigė politikas.

Klausiamas, ar bendravo su A. Skardžiumi apie jo pasitraukimą iš „darbiečių“ bendruomenės, A. Mazuronis aiškino nežinąs tikrųjų buvusio bendražygio sugrįžimo pas socialdemokratus priežasčių. Visgi, jis svarstė, kad tam įtakos galėjo turėti prasti Darbo partijos savivaldos rinkimų rezultatai.

„Gal nebuvo labai įkvėptas savivaldos rezultatų. Arba priešingai – labai įkvėptas socialdemokratų savivaldos rezultatų. Nežinau, kodėl“, – mąstė A. Mazuronis.

„Tą dieną iš ryto atėjo pas mane į kabinetą ir pranešė, kad ketina išeiti, kad eina pas socialdemokratus – ir visos žinios buvo“, – pridūrė jis.

Dėl frakcijos ateities nesibaimina: už kiekvieną iš likusių galėtų guldyti galvą

A. Skardžiui pasitraukus iš Darbo partijos, politinės jėgos frakcijoje parlamente liko 8 nariai. Seimo statutas numato, kad frakciją gali sudaryti ne mažiau kaip 7 parlamentarai.

Klausiamas, ar nesibaimina dėl frakcijos ateities ir neieško naujų kolegų kitose opozicinėse frakcijose ar Mišrioje Seimo narių grupėje, A. Mazuronis patikino neužsiimantis „politiniu turgumi“.

„Politinis spektras tai ne turgus, kur nuėjęs gali kaip daržovių kažkokių nusipirkti Kalvarijų turgelyje. Mes puikiai žinome, kad tokie pirkimai ir ieškojimai – net jeigu jie kartais ir vyksta – yra visiškai netvarūs, trumpalaikiai ir, dažnu atveju, įnešantys daug daugiau problemų į politinę bendruomenę“, – aiškino „darbietis“.

Politikas teigė galįs „guldyti galvą“ už likusius frakcijos kolegas, jog šie nepaliks „darbiečių“ gretų.

„Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad tie 8 žmonės, kurie yra likę – iki frakcijos praradimo turėtų išeiti dar 2. (...) Už kiekvieną iš likusių aš praktiškai galėčiau guldyti galvą“, – akcentavo A. Mazuronis.

Be to, jis tvirtino manąs, jog tokie atvejai kaip A. Skardžiaus pasitraukimas, leidžia partijai išsigryninti ir dėl to yra itin naudingas.

„Neperdėsiu pasakydamas, kad išsigrynina žmonės. Tie, kurie buvo ne mūsų bičiuliai ir bendraminčiai, o tiesiog pakeleiviai, dėl vienokių ar kitokių priežasčių įlipę į mūsų traukinį – kažkada, matyt, jie jau visi išlipo“, – pažymėjo partijos lyderis.

ELTA primena, kad ketvirtadienį prisijungęs prie LSDP bei šios politinės jėgos frakcijos Seime, Artūras Skardžius persigalvojo ir paliko partijos gretas. Politikas tvirtino, kad pastaraisiais metais LSDP „neatpažįstamai pasikeitė“, todėl savo sprendimą sugrįžti jis vadino klaida.

„Įvertinęs kilusią sumaištį partijoje priėmiau sprendimą trauktis iš Lietuvos socialdemokratų partijos ir jos frakcijos Seime. Sugrįžti į Lietuvos socialdemokratų partiją, manau, buvo klaida. Partija per pastaruosius metus neatpažįstamai pasikeitė. Ne veltui sakoma, kad į tą pačią upę du kartus neįbrisi“, – vėlų ketvirtadienio vakarą išplatintame pranešime teigė A. Skardžius.