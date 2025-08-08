A. Tapinas skelbia, kad I. Ruginienė meluoja ne tik apie „vyro užlėkimą“ Ukrainoje: suteikta ir G. Palucką skandinusi ILTE paskola

Vienas po kito sekę Šarūno Černiausko ir Andriaus Tapino tyrimai tiek įsiūbavo G.Palucko kėdę, jog šis buvo priverstas trauktis iš savo pareigų.
Trečiadienį vykusio Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo posėdžio metu buvo nuspręsta į premjerus deleguoti laikinąją socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.
Tačiau I.Ruginienei dar nespėjus net susitikti su prezidentu Gitanu Nausėda, buvo pradėta kelti klausimus dėl jos tinkamumo eiti šias pareigas.
Buvo paliestos laikinosios ministrės kelionės į Rusiją, jos kontroversiškas įrašas „Facebook“e apie rusų kalbą bei jos vyro Vismanto Ruginio verslai ir iš Ukrainos gauta 5 tūkst. eurų bauda.
„Prezidentas sakė, kad pareikalaus apie būsimąją premjerę ir jos aplinką visos įmanomos ir neįmanomos informacijos. Tikiuosi, jam bus pateikta ir informacija iš Ukrainos teismų apie premjerės vyro „nuotykius“, – feisbuko paskyroje rašė A.Tapinas.
Visuomenininkas pasidalijo ištrauka iš pernai metų Užgorodo teismo sprendimo, kuriame rašoma, jog V.Ruginiui buvo skirta 5 tūkst. eurų bauda dėl to, jog į Ukrainą bandė įvežti nedeklaruotas prekes.
„Ruginis „pamiršo“ deklaruoti įveždamas į Ukrainą apie toną spaustuvėms skirtų prekių, buvo sugautas, teismas konfiskavo prekes ir dar skyrė 5 000 eurų baudą“, – situaciją trumpai paaiškino A.Tapinas.
Į tai sureagavusi politikė tikino, jog viskas buvo kiek kitaip. Pasak jos, muitinės pareigūnai transportuojamus likučius prilygino atskiram produktui.
„Visų pirma, dėkojame visuomenininkui Andriui Tapinui už keliamus klausimus, kurie svarbūs žmonėms, tačiau reikia patikslinti vieną detalę – V.Ruginiui atskira piniginė bauda nebuvo skirta.
Baudos pobūdis – konfiskuotos prekės, kurių vertė 235969,65 grivinų, kas atitinka 4,9 tūkst.–5 tūkst. eurų“, – Eltai pateiktame komentare cituojama socialdemokratų siūloma kandidatė į premjeres.
„O visa istorija, apie kurią buvo pranešta, yra tokia: vežant naudotą popieriaus laminavimo mašiną, pirkėjui kartu su ja buvo sudėti šiai mašinai priklausantys, pradėti naudoti laminavimo plėvelių rulonų likučiai.
Ukrainos muitininkų šie likučiai buvo sutraktuoti kaip atskira prekė, vėliau įvertinti 235969,65 grivinų (4,9 tūkst.–5 tūkst. eurų) ir konfiskuoti valstybės naudai“, – nurodoma pateiktame atsakyme.
Tačiau kaip penktadienį teigė A.Tapinas, ministrė savo atsakyme melavo, nes buvo skirta ne tik prekių konfiskacija, bet ir bauda.
„Tiek Ukrainos teismo sprendimas, tiek Ukrainos muitinės įstatymo 483 straipsnis aiškiai sako – skiriama bauda ir 100% prekių konfiskavimas. Duomenų apie apeliaciją ar sušvelnintą teismo sprendimą niekur neradome, apie tai neužsiminė ir pati Ruginienė.
Tai kam meluoti, na, taip, vyras užlėkė, bet buvo galima a) iš karto apie tai pasakyti, nelaukiant, kol iškils į viešumą, b) nebeišsisukinėti, o pripažinti, kad taip nutiko. Vis tiek į Ukrainą vežė ne į ruskyną, tikėkimės, kad ten tik tolimi premjerės giminaičiai, o ne vyro verslo partneriai gyvena“, – rašė A.Tapinas.
Taip pat A.Tapinas atkapstė ir tai, jog I.Ruginienės vyras Vismantas yra gavęs paskolą iš nacionalinio plėtros banko ILTE.
„Kitas niuansas – Ruginienė sako, kad „ramiai jaučiuosi dėl to, kad nei mano vyro įmonės, nei pati kada dalyvavau viešuosiuose pirkimuose ar kitaip naudojomės viešais pinigais.
Irgi melas. Šių metų vasarį, Ruginienei jau einant ministrės pareigas, Ruginis ir jo „Magnio forma“ gavo 5 190 eurų subsidiją iš to paties nelaimingo valstybinio banko ILTE.
Pripažinkime, suma tikrai menka, bet kam meluoti? Tai ir sakykit – „mano vyro įmonės niekaip nesinaudojo viešais pinigais išskyrus nedidelę 5 190 eurų subsidiją iš ILTE gautą šių metų vasarį“, „mano vyro įmonės nepadarė jokių nusižengimų išskyrus baudą ir prekių konfiskaciją už nedeklaruotas prekes Ukrainos muitinėje“, „mano vyro įmonės ... ir taip toliau“, – rašė A.Tapinas.
Andrius TapinasILTEInga Ruginienė
Rodyti daugiau žymių