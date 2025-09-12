S. Cichanouskaja dėkojo D. Trumpui už politinių kalinių išlaisvinimą, bet pabrėžė – A. Lukašenkos režimas turi paleisti visus

„Mes džiaugiamės matydami žmones laisvus, tačiau kalbėkime atvirai. Tai, kas nutiko vakar, nebuvo tikra laisvė – tai buvo priverstinė deportacija“, – penktadienį spaudos konferencijoje teigė opozicijos lyderė.
„Mes labai nerimaujame dėl Mikolajaus Statkevičiaus likimo, kuris atsisakė palikti Baltarusiją ir tai buvo jo teisė. Dabar jo buvimo vieta yra nežinoma“, – pabrėžė ji.
S. Cichanouskaja ragina Minsko režimą paleisti visus likusius represijų įkaitus.
„Visi 1,3 tūkst. politiniai kaliniai privalo būti paleisti“, – sakė ji.
„Tai yra žingsnis teisinga kryptimi. Kviečiu režimą išlaisvinti visus įkaitus iš kalėjimų. Tai turėtų būti pirmas žingsnis link dialogo, kurio Baltarusijos žmonėms taip reikia“, – akcentavo opozicijos lyderė.
Pasak S. Cichanouskajos, dabar opozicijos darbas yra remti išlaisvintus politinius kalinius, suteikti jiems medicininę ir psichologinę pagalbą bei reikiamus dokumentus.
„Vien vakar surinkome 85 tūkst. eurų paremti politinius kalinius“, – akcentavo ji.
Pasak baltarusių opozicionierės, bus tęsiamas darbas su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) administracija ir Europos Sąjungos (ES) partneriais dėl tolimesnio kalinių išlaisvinimo.
Už pagalbą dėkoja JAV prezidentui D. Trumpui
Kreipdamasi į išvaduotus kalinius bei žiniasklaidos atstovus, S. Cichanouskaja išreiškė padėką prie operacijos prisidėjusiam JAV lyderiui Donaldui Trumpui, Lietuvai bei tarptautinėms žmogaus teises ginančioms organizacijoms.
„Pirmiausia noriu padėkoti prezidentui Trumpui, Džonui Koului ir Kristoferiui Smitui. Jų pastangų dėka žmonės buvo išlaisvinti (…). Mes labai vertiname D. Trumpo asmeninį indėlį šiame humanitariniame procese“, – spaudos konferencijos metu kalbėjo Baltarusijos opozicijos lyderė.
„Dėkojame ES ir visoms valstybėms, kurios nuolat, metai iš metų, reikalavo politinių kalinių paleidimo. Tai – mūsų bendrų jėgų ir pastangų rezultatas. Ypač dėkoju Lietuvai, kuri veikė itin greitai, įsileisdama išvaduotus kalinius, tvarkydama dokumentus ir teikdama pagalbą pasienyje. Ačiū labai. Taip pat dėkoju visiems žmogaus teisių gynėjams ir tarptautinėms organizacijoms, kurie vakar sureagavo itin operatyviai“, – akcentavo ji.
ELTA primena, kad ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, jog Baltarusija paleido 52 politinius kalinius, tarp kurių yra ir Lietuvos piliečių.
Užsienio reikalų ministerijos (URM) duomenimis, šiuo metu Baltarusijoje vis dar laikomi beveik 1,2 tūkst. oficialiai pripažintų politinių kalinių.
