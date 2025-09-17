Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaAktualijos

G. Nausėda atėmė apdovanojimą iš Kremliaus finansavimą gavusio poeto J. Kobrino

2025 m. rugsėjo 17 d. 18:31
Gytis Pankūnas
Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo išbraukė poetą Jurijų Kobriną iš apdovanotųjų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi sąrašo.
Kaip nurodoma prezidento dekrete, asmuo išbraukiamas iš minėto sąrašo, pažeminus apdovanotojo vardą. J. Kobrinas įpareigotas grąžinti jam anksčiau suteiktą apdovanojimą.
Rugpjūtį posėdžiavusi Valstybės apdovanojimų taryba rekomendavo atimti poetui J. Kobrinui 2003 m. įteiktą Gedimino ordino Riterio kryžių ir išbraukti kūrėją, kurio veiklą finansavo Kremliaus „Pravfondas“, iš apdovanotųjų sąrašo.
Diskusijos dėl J. Kobrino, kaip apdovanotojo, likimo prasidėjo po to, kai LRT tyrimų skyrius birželio pabaigoje pranešė, jog poeto veiklą finansavo Rusijos specialiųjų tarnybų kuruojamas Užsienyje gyvenančių tėvynainių teisių gynimo ir paramos fondas „Pravfondas“.
Kaip skelbta anksčiau, 2003 m. prezidentas Valdas Adamkus J. Kobrinui įteikė Lietuvos valstybinį apdovanojimą – Gedimino ordino Riterio kryžių. Tiesa, netrukus po to jis dar gavo ir tris apdovanojimus iš Rusijos lyderio Vladimiro Putino. Šie jam buvo įteikti 2005 m., 2008 m. ir 2016 m.
