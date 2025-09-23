Prokuratūra: į Kaišiadorių mero Š. Čėsnos kuro išlaidas įtraukti jo įmonės kortele pirkti degalai

Meras taip pat viešai skelbia, kad 2015–2023 m. ėjo UAB „Telesita“ direktoriaus pareigas. Kaišiadoryse registruota įmonė užsiima mažmenine telekomunikacijų įrangos prekyba.
Šiuos duomenis, jog P. Čėsna savivaldybei teikė „Telesita“ kortele apmokėtą kurą kaip išlaidas tarybos nario veiklai, per posėdį pateikė valstybės kaltintojas, Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Valentinas Alekna. Jis skelbė kaltinamąjį aktą, kuriuose ir buvo duomenys apie „Telesita“ vardu pirktą kurą. Tokių atvejų, kai kurą pirko minėta įmonė, o savivaldybei buvo pateikta, jog kuro išlaidas patyrė meras – daugybė.
Be minėtos įmonės Š. Čėsna savivaldybei pateikė dar kelių fizinių asmenų kortelėmis apmokėtą kurą, vienas asmuo yra politiko bendrapavardis Vytautas Čėsna.
Pasak prokuroro, meras minėtas kuro išlaidas savivaldybei teikiamuose dokumentuose nurodė kaip keliones pas rinkėjus, vykimą į tarybos posėdžius.
Kaltinamajame akte taip pat rašoma, kad mero čekiuose yra užfiksuoti duomenys apie savaiminio įdegio priemonės pirkimą.
Prokuroras perskaitė daugiau nei 40 atvejų, kuomet galimai apgaule rajono vadovas kitų asmenų ir įmonės vardu išduotomis kortelėmis apmokėtus čekių duomenis pateikė savivaldybei kaip savo patirtas išlaidas tarybos nario veiklai.
Stojęs prieš teismą meras savo kaltės „čekiukų“ byloje nepripažino
„Taip suprantu, kaltės nepripažįstu“, – teisėjui Gyčiui Večerskui pareiškė meras.
Jis teigė, kad parodymus teismui duos, tačiau po liudytojų apklausos.
„Jūsų teisė, pradedame liudytojų apklausą“, – sakė teisėjas.
Pirmasis į teismą atvyko liudyti bendrovės „Telesita“ vadovas.
Meras mano, kad jo byla baigsis išteisinimu
Prieš bylos posėdį bendraudamas su žurnalistais meras pabrėžė manąs, kad byla baigsis jo išteisinimu.
„Kokią baigtį matau? Esu rinkėjams pažadėjęs eiti antrą kadenciją, tokią baigtį ir matau. Mano tikslas – dirbti Kaišiadorių krašto labui“, – žurnalistams teigė meras.
Šioje byloje buvęs Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narys, dabartinis savivaldybės vadovas kaltinamas sukčiavimu, piktnaudžiavimu bei dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais.
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu Š. Čėsna, eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, manoma, jog suklastojo 42 tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose nurodydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas transporto – degalų įsigijimo – išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla. Įtariama, kad tarybos narys, atsiskaitydamas už įsigytą dyzeliną, atskirais atvejais išlaidas apmokėjo įmonei išduotomis kuro kortelėmis.
Meras žurnalistams sakė, kad minėtą pinigų sumą savivaldybei jau grąžino.
„Niekaip negaliu paaiškinti, viską aiškinsimės teisme. Kaltės nepripažįstu, bet grąžinau, gal tai bus lengvinanti aplinkybė“, – sakė meras, paklaustas, kodėl jo byloje tiek daug suklastotų ataskaitų.
Š. Čėsna taip pat patikino „čekiukų“ bylų tyrimus vertinantis skeptiškai
„Manau, kiek čia yra įdedama darbo ir kiek tai reikalauja pastangų. Manau, vyksta kur kas rimtesni nusikaltimai, o čia yra politinis reikalas, labai jau supolitizuota, tai dėl to apgailestauju“, – sakė jis.
Tyrimo metu nustatyta, kad tuometinis tarybos narys, klastodamas tarybos nario išmokų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo 4 424 eurus, priklausiusius Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai.
Š. Čėsna taip pat kaltinamas tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir teise gauti išmokas su jo, kaip tarybos nario, susijusios veiklos išlaidoms padengti, siekiant sau turtinės naudos.
Manoma, kad politikas, tyčia pažeisdamas tarybos nario veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir nuostatas, aktyviais, sistemingais, ilgą laiką trukusiais neteisėtais veiksmais iškraipė jam, kaip valstybės tarnautojui, suteiktų teisių esmę, sumenkino tarybos nario autoritetą ir visuomenės pasitikėjimą juo, pakenkė Kaišiadorių rajono savivaldybės ir tarybos įvaizdžiui bei sumenkino jų prestižą.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
