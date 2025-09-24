Socialdemokratų prezidiumas spręs dėl atstovų koalicijos taryboje, aptars Vyriausybės formavimą

Kaip Eltai nurodė socialdemokratų atstovas Andrius Grumadas, partijos prezidiumas trečiadienį 18.30 val. susirinks į nuotolinį posėdį.
Praėjusius Seimo rinkimus laimėję socialdemokratai, atsistatydinus 19-ajai Vyriausybei, naują koaliciją sudarė su „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijomis.
Tęsiantis naujojo Ministrų kabineto formavimui, šią savaitę paskirtoji premjerė Inga Ruginienė pateikė „aušriečių“ kandidatūras į aplinkos ir kultūros ministerijos vadovų postus – Kęstutį Žuromską ir Ignotą Adomavičių.
Dėl pastarosios ministerijos „aušriečiai“ dėl mainų susitarė su socialdemokratais – jiems pagal koalicijos sutartį atiteko „Nemuno aušrai“ deleguota Energetikos ministerija, nors į kultūros ministrės postą prezidento dekretu jau buvo paskirta Vaida Aleknavičienė.
I. Ruginienė į jos vadovo postą šalies vadovui pateikė šiuo metu laikinai ministerijai vadovaujančio Žygimanto Vaičiūno kandidatūrą.
Šiuo metu prezidento dekretu į naująją Vyriausybę yra paskirta 12 ministrų iš 14.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)socialdemokrataiVyriausybė
