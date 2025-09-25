D. Šakalienė: Ispanija pažadėjo Lietuvai keturis naikintuvus pagal rotacinį oro gynybos modelį

„Ispanija deklaravo keturis naikintuvus pagal rotacinį oro gynybos modelį ir tapo pirmąja sąjungininke, Lietuvai priskyrusi naikintuvus pagal šį formatą. Tuo pat metu pas mus vyksta ir oro policijos misija, kuriai Ispanija taip pat yra priskyrusi keturis naikintuvus, ir rotacinė oro gynyba“, – Eltai po Ispanijos gynybos ministrės Margaritos Robles vizito Šiauliuose teigė D. Šakalienė.
„Sutarėme dėl dviejų rotacijų, dėl mažiausiai dviejų misijų. Viena (misija – ELTA) vyks iki lapkričio ir iš karto po to, gruodį, atvyksta kita misija, kuri vyks iki kovo mėnesio“, – akcentavo ji.
M. Robles Lietuvoje viešėjo trečiadienį.
Tuo metu Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis teigė, kad Aljanso sąjungininkės diskutuoja dėl oro policijos misijos modelio pakeitimo į rotacinę oro gynybą.
ELTA primena, kad 2023 m. Vilniuje vykusio NATO viršūnių susitikimo metu buvo priimtas sprendimas, dėl NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos pajėgumo Baltijos šalyse reikalingumo. Žengiant link šio modelio įgyvendinimo praėjusiais metais Lietuvoje kovinio rengimo periodui „Baltic Connection 24“ buvo dislokuota Nyderlandų antžeminė ilgojo nuotolio oro gynybos sistema „Patriot“.
Tuo metu NATO oro policijos misija Baltijos šalyse siekiame užtikrinti saugią Aljanso oro erdvę. Ši misija yra kolektyvinė ir apima nuolatinį – 24 valandų per parą, 365 dienų per metus – naikintuvų ir įgulų reagavimą į galimus pažeidimus.
NATO šalys pradėjo siųsti savo karius ir naikintuvus saugoti Baltijos šalių oro erdvę nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis. Nuo to laiko NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse vykdė jau 17 sąjungininkių. Vengrijos ir Ispanijos kontingentų misija bus 69-ioji nuo jos vykdymo pradžios 2004 metais.
