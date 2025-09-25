Visi ministrai bei premjeras gali pasirinkti, ar priesaikos pabaigoje ištarti žodžius „tepadeda man Dievas“. Beveik visi tą ir padarė. I.Ruginienė – ne. Kaip ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
„Visada sakiau – sąžiningai dirbti reikia be pagalbos. Sąžiningai dirbti reikia pačiam“, – savo sprendimą vėliau žurnalistams paaiškino ministrė pirmininkė.
Priesaikos tekstą skaitant kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui, Seimo salėje buvę Liberalų sąjūdžio frakcijos nariai atsuko jam nugaras.
„Vyriausybei visada sunku dirbti. Visada yra skirtingos nuomonės, visada yra skirtingos pažiūros ir interesai. Sunki ministro pirmininko pareiga yra subalansuoti tas pažiūras, nuomones ir interesus. Daug šiandien yra ženklų, kad reikės dar daugiau dirbti su bendruomenėmis, bendrauti, kalbėtis. Lygiai taip pat Seime – tiek su opozicija, tiek su pozicija“, – taip šį liberalų gestą įvertino I.Ruginienė.
Naujoji Vyriausybės vadovė tikino ateinanti dirbti dėl žmonių gerovės. Kaip vieną savo svarbiausių jau įvykdytų įsipareigojimų ji įvardijo antrosios pensijų pakopos pertvarką, kurią įgyvendino dar būdama socialinės apsaugos ir darbo ministre.
„Labai norėčiau, kad po trejų metų žmonės jaustųsi saugesni - tiek gynybos, tiek socialine prasme, o aš galėčiau uždaryti duris iškėlusi galvą ir pasakyti, kad nuveikiau bent kelis darbus, kurie buvo nukreipti į viešojo intereso gynimą ir į žmonių gerovę“, – kalbėjo I.Ruginienė.
„Labai tikiuosi, kad tie treji metai nenueis veltui, o bus skirti tų tikslų įgyvendinimui“, – pridūrė ji.
Prieš priesaikos ceremoniją Seimas pritarė ir Vyriausybės programai, taigi Ministrų kabinetas įgijo įgaliojimus pradėti darbus.
Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį patvirtino paskutinius tris ministrus į naująją Vyriausybę – aplinkos ministru paskyrė dabartinį viceministrą Kastytį Žuromską, energetikos ministro pareigas patikėjo eiti iki šiol ministerijai vadovavusį Žygimantą Vaičiūną.
O kultūros ministru paskirtas kritikos viešojoje erdvėje ir iš šios srities bendruomenės sulaukęs „aušrietis“ I.Adomavičius.
Kitus 12 ministrų šalies vadovas paskyrė jau anksčiau. Rugsėjo pradžioje pasirašytu prezidento dekretu Finansų ministerijos vadovu buvo paskirtas iki šiol viceministru dirbęs Kristupas Vaitiekūnas, socialinės apsaugos ir darbo ministre – Seimo narė Jūratė Zailskienė, susisiekimo ministru – viceministras Juras Taminskas.
Prieš kelias savaites patvirtintos ir Gintauto Palucko Vyriausybėje dirbusių ministrų kandidatūros: Krašto apsaugos ministerijai ir toliau vadovaus Dovilė Šakalienė, Sveikatos apsaugos ministerijai – Marija Jakubauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai – Kęstutis Budrys, Vidaus reikalų ministerijai – Vladislavas Kondratovičius.
Teisingumo ministre šalies vadovas paskyrė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos pasiūlytą parlamentarę Rita Tamašunienę. Patvirtintas ir valstiečių kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvinas Grikšas.
Taip pat pritarimo sulaukė į žemės ūkio ministrus „Nemuno aušros“ deleguotas viceministras Andrius Palionis.
