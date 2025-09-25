Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
V. Čmilytė-Nielsen perrinkta Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūne

2025 m. rugsėjo 25 d. 11:17
Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūne ketvirtadienį buvo perrinkta partijos pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Kaip pranešė partija, V. Čmilytę-Nielsen frakcijos seniūne liberalai perrinko bendru sutarimu.
Tuo metu frakcijos seniūnės pavaduotojais išrinkti Edita Rudelienė ir Simonas Kairys.
V. Čmilytė-Nielsen šiuo metu taip pat eina Seimo Pirmininko pavaduotojo ir Liberalų sąjūdžio pirmininko pareigas. Visą praėjusią kadenciją ji vadovavo Lietuvos Seimui.
ELTA primena, kad šeštadienį vykusio liberalų suvažiavimo metu V. Čmilytė-Nielsen ketvirtai kadencijai buvo patvirtinta partijos pirmininke.
Politikė partijos vadove renkama nuo 2019 metų. Liberalų sąjūdžio pirmininko rinkimuose V. Čmilytė-Nielsen sulaukė 86,51 proc. palaikymo, ji dėl partijos vadovo pozicijos varžėsi su Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentu Audriumi Klišoniu.
Liberalų sąjūdžio pirmininkas renkamas dvejų metų kadencijai.
Šiuo metu liberalai Seime turi 12 atstovų.
