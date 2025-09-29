Orai
Nauja Vyriausybė
Karas Ukrainoje
Lietuvos diena
Aktualijos
2025 m. rugsėjo 29 d. 17:57
Žodžių nerinko: laidoje – A. Mazuronio ir A. Gedvilo kivirčas
2025 m. rugsėjo 29 d. 17:57
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Jau paskirto ir prisiekusio kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus pavardė savaitę skamba ne tik kultūrininkų, bet ir politikų lūpose. Kartais – iššaukdama ir ne tokius jau kultūringus ginčus.
Ignotas Adomavičius
Andrius Mazuronis
Aidas Gedvilas
