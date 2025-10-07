Šią informaciją portalui patvirtino užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
„Remiantis sprendimais, saugumo situacijos vertinimu, rizikų vertinimu, buvo priimtas Vadovybės apsaugos tarnybos sprendimas sumažinti taikomos apsaugos lygį. Apie šį sprendimą buvo informuota ir S. Cichanouskaja bei jos ofisas, aš ir pats su ja esu apie tai kalbėjęs“, – nurodė ministras.
Portalo duomenimis, S. Cichanouskajai sumažinamas fizinės apsaugos lygis, taip pat jos apsauga iš Vadovybės apsaugos tarnybos perduodama Kriminalinės policijos biurui.
Šis sprendimas pradėtas įgyvendinti nuo spalio 1-osios.
Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai įprastai užtikrina apsaugą Lietuvos valstybės vadovams: prezidentui, Seimo pirmininkui ir ministrui pirmininkui.
S. Cichanouskaja į Lietuvą pasitraukė 2020 metais, Aliaksandrui Lukašenkai laimėjus Baltarusijos prezidento rinkimus.
R. Motuzas paaiškino kodėl nuspręsta pakeisti Cichanouskajos fizinės apsaugos lygį
Žiniasklaidai skelbiant, kad Lietuva nusprendė sumažinti Vilniuje įsikūrusios Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos fizinės apsaugos lygį, socialdemokratas Remigijus Motuzas tvirtina, jog toks sprendimas priimtas tiek skaičiuojant valstybės lėšas, tiek vertinant realiai kylančias grėsmes.
„Tai, be abejo, ir lėšų klausimas. Taip pat sakoma, kad tokio lygio apsaugos ir nereikėjo“, – Eltai teigė Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas.
Visgi, pažymėjo socialdemokratas, į Lietuvą po 2020 metų suklastotų Baltarusijos prezidento rinkimų atvykusiai S. Cichanouskajai valstybės teikiama apsauga nebus visiškai nutraukta.
„Šiuo metu yra rengiamas protokolinis sprendimas. Apsauga neišnyksta, ji bus kitokio lygio, ji bus saugoma ne taip, kaip Vadovybės apsaugos tarnyba saugo Lietuvos valstybės vadovus. Apsauga bus perduota Vidaus reikalų ministerijai ir toliau ponia Cichanouskaja turės asmeninę apsaugą, taip pat išliks apsauga prie namų. (...) Kelionių į užsienį metu bus rašomos notos toms valstybėms, į kurias bus vykstama, kad vizito metu būtų užtikrintas apsauga. Taip numatoma dokumente, kuris dar nėra patvirtintas“, – teigė socialdemokratas.
