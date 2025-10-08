G. Landsbergis: Lietuva nebegali būti patikimu prieglobsčiu bėgantiems nuo tironijos

S. Cichanouskaja į Lietuvą buvo priversta pasitraukti 2020 metais, Aliaksandrui Lukašenkai apsiskelbus, esą jis laimėjo Baltarusijos prezidento rinkimus, kuriuose dalyvavo ir ji. Vakarai šiuos rinkimus laiko neteisėtais.
Savo tinklaraščio įraše G. Landsbergis ją vadina „kovos su tironija ir milžiniškomis kliūtimis, su kuriomis susiduria demokratijos, simboliu.“ Jo teigimu, Baltarusijos opozicijos lyderė svariai prisidėjo prie to, kad Vilnius taptu visame pasaulyje žinoma „pasipriešinimo autoritarizmui sostine.“
„Prarasdama ją, mano šalis praranda svarbią partnerę kovoje už demokratiją, praranda matomumą, kai priešinasi tironams, praranda balsą, kurio reikia mažai šaliai, kad ji galėtų ginti savo nacionalinius interesus“, – rašo G. Landsbergis.
„Visada teigiau, kad vertybių gynimas yra pragmatiškiausias būdas mažai šaliai veikti. Kai krokodilas atsigręš į mus – o jis tikrai atsigręš – mes būsime prisidėję prie panašiai mąstančių šalių ir žmonių, galinčių padėti vieni kitiems, sistemos kūrimo, ilgą laiką stiprinę tarpusavio pasitikėjimą. (...) Man liūdna suprasti, kad Lietuva nebegali būti laikoma patikima partnere tiems, kurie ieško prieglobsčio nuo tironijos“, – pažymi jis.
G. Landsbergis mini, pasak jo, kasdien už savo politinę laisvę kovojančius kartvelus ir moldavus, su rusais kariaujančius ukrainiečius, kuriems Lietuva buvo sektinu pavyzdžiu ir iš kurių, jo teigimu, netrukus gali tekti semtis drąsos jau lietuviams.
„Man liūdna, kad mes žlugdome viltis, kurias sukėlėme. Atsiprašau visų tų, kuriems suteikėme prieglobstį, bet vėliau nesugebėjome jų apsaugoti. Tikiuosi, kad galėsite mums atleisti, nes atrodo, kad netrukus mums gali prireikti jūsų pagalbos“, – tinklaraščio įrašą atsiprašymu užbaigia G. Landsbergis.
ELTA primena, kad antradienį paaiškėjo, jog Lietuva nusprendė mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės fizinę apsaugą. Jos apsauga iš Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) perduodama Kriminalinės policijos biurui. Šis sprendimas pradėtas įgyvendinti nuo spalio 1-osios. VAT pareigūnai įprastai užtikrina apsaugą Lietuvos valstybės vadovams: prezidentui, Seimo pirmininkui ir ministrui pirmininkui.
Trečiadienį naujienų portalas LRT.lt taip pat pranešė, kad Lietuvos institucijoms priėmus sprendimą mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės apsaugos lygį, jos biuras buvo laikinai sustabdęs veiklą.
Gabrielius LandsbergisSviatlana CichanouskajaBaltarusijos opozicija
