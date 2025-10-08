K. Budrys tikina, kad Lietuvos pozicija dėl Baltarusijos nesikeičia

„Aš galiu tik apgailestauti, kad Lietuvoje veikę, veikiantys asmenys tyčia tirština spalvas. Jie siekia (tai – ELTA) pristatyti kaip neva Lietuvos užsienio politikos pasikeitimą Baltarusijos atžvilgiu“, – žurnalistams Seime sakė K. Budrys
„Aš suprantu, kad norima trumpalaikę politinę naudą pasidaryti vidaus politikoje. To nepateisinu. Tai daro žalą užsienio politikai. Tai yra kenkėjiška, turime nustoti tai daryti“, – pridūrė jis.
Ministro teigimu, visas kylančias abejones, kurios susijusios su Lietuvos pozicija Baltarusijos klausimais, galima aptarti pokalbių metu.
„Pasikvieskite mane, pasišnekame, apie ką norite. Apie sankcijas kalio trąšoms, apie kitus pasikeitimus. Kalbėkimės“, – teigė jis.
Anksčiau trečiadienį K. Budrys Eltai sakė, kad Lietuva yra pasiruošusi ir toliau dirbti su baltarusių opozicijos lyderės S. Cichanouskajos biuru, o visi su valstybės skiriama apsauga susiję trikdžiai bus išspręsti.
„Laukia ne vienas svarbus darbas drauge, Lietuva pasiruošusi, aš pasiruošęs dirbti toliau ir bendradarbiauti. O visi tie su saugumo organizavimu susiję trukdžiai – tikiuosi, tarnybos profesionaliai ir skubiai juos sudėlios“, – trečiadienį Eltai K. Budrys.
Antradienį paaiškėjo, kad Lietuva nusprendė mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės fizinę apsaugą. Jos apsauga iš Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) perduodama Kriminalinės policijos biurui. Šis sprendimas pradėtas įgyvendinti nuo spalio 1-osios.
VAT pareigūnai įprastai užtikrina apsaugą Lietuvos valstybės vadovams: prezidentui, Seimo pirmininkui ir ministrui pirmininkui.
Trečiadienį naujienų portalas LRT.lt taip pat pranešė, kad Lietuvos institucijoms priėmus sprendimą mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės apsaugos lygį, jos biuras buvo laikinai sustabdęs veiklą.
ELTA primena, kad S. Cichanouskaja į Lietuvą pasitraukė 2020 metais, Aliaksandrui Lukašenkai laimėjus, Vakarų neteisėtais laikomus, Baltarusijos prezidento rinkimus.
Kęstutis BudrysUžsienio reikalų ministerija (URM)Sviatlana Cichanouskaja
Rodyti daugiau žymių