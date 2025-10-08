Po M. Sinkevičiaus pareiškimo apie koaliciją – R. Žemaitaičio atsakas: „Socdemai griūva“

„Aš nemanau, kad čia signalas. Norėčiau tikėti, kad nėra signalo, nes jeigu tai signalas, tai rodo silpniausią socdemų vietą. Tai reiškiasi socdemai griūva, krenta. Tai reiškiasi pati socdemų partija byra ir patys socdemai neturi psichologinės emocijos toliau kovoti. Aš manau, kad tam ir sulipdėme koaliciją, kuri yra nusiteikusi kovoti su blogiu Lietuvoje, su blogosiomis šešėlinėmis jėgomis, su energetiniai sektoriais, su kitais žmonėmis“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė R. Žemaitaitis.
„O jeigu jie jau krenta arba socialdemokratai silpsta ir jeigu socialdemokratai priims kitokį sprendimą, tai bus vienas silpniausių, matyt, požymių. Ir opozicija arba blogio jėgos, kurios siaučia Lietuvoje – jos supranta, kad silpsta valdančioji dauguma ir tą valdančiąją daugumą sudaužys“, – įspėjo jis.
Vis dėlto, R. Žemaitaitis vylėsi, kad M. Sinkevičiaus žodžiai, esą nebe Kultūros ministerija, o „Nemuno aušra“ tampa problema valstybės valdyme, yra neteisingai suprasti.
„Aš norėčiau tikėti, kad (socialdemokratai – ELTA) neišsigando, kad čia netinkamai suinterpretuoti Mindaugo žodžiai“, – kalbėjo „aušrietis“.
Nepaisant to, R. Žemaitaitis neatmetė, kad koalicija gali sugriūti.
„Gyvenime visko gali būti. Gali nutikti, kad koalicija, ministrai gali keistis. Aš jau ne vieną kartą esu sakęs – gali būti, kad koalicija ir biudžeto pateikimo gali nesulaukti, kuris vyks kitą ketvirtadienį. Tai tų konspiracijų visokių yra“, – aiškino parlamentaras.
ELTA primena, kad kultūros bendruomenei nerimstant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius neatmetė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį. Anot jo, po truputį pradeda aiškėti, kad pagrindinė problema yra vienas iš koalicijos partnerių.
Kaip skelbta, socialdemokratams perleidus Kultūros ministeriją į „Nemuno aušros“ rankas, tokiu sprendimu pasipiktinusi kultūros bendruomenė surengė protestą bei įspėjamąjį streiką – aktyvistai reikalauja, kad „aušriečiai“ būtų atriboti nuo Kultūros ministerijos. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)valdančioji koalicijaNemuno aušra
Rodyti daugiau žymių