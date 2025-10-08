Po žinios apie mažinamą apsaugos lygį S. Cichanouskajos biuras laikinai stabdo biuro veiklą Lietuvoje

Tą portalui patvirtino S. Cichanouskajos diplomatinis patarėjas Dzianisas Kučinskis.
„Spalio 1 dieną buvome informuoti apie planuojamus S. Cichanouskajos apsaugos užtikrinimo pokyčius Lietuvoje. Būtume norėję, kad sprendimas būtų praneštas šiek tiek iš anksto. Kadangi įspėjimo laikas buvo labai trumpas, neturėjome pakankamai laiko pritaikyti biuro veiklą prie šių pokyčių. Dėl to turėjome laikinai sustabdyti biuro veiklą“, – sakė Dz. Kučinskis.
Tai, kad Lietuva nusprendė mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės fizinę apsaugą, antradienį paskelbė naujienų portalas LRT.lt.
Portalo šaltinių duomenimis, S. Cichanouskajos apsauga ir papildomi atributai valstybei kainavo apie 1 mln. eurų per metus: į tai esą įėjo fizinė apsauga visą parą Lietuvoje ir užsienyje, automobiliai apsaugos užtikrinimui, gyvenamosios vietos išlaikymas, naudojimasis VIP terminalais oro uostuose
Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai įprastai užtikrina apsaugą Lietuvos valstybės vadovams: prezidentui, Seimo pirmininkui ir ministrui pirmininkui.
ELTA primena, kad S. Cichanouskaja į Lietuvą pasitraukė 2020 metais, Aliaksandrui Lukašenkai pasiskelbus laimėjus Baltarusijos prezidento rinkimus.
Sviatlana CichanouskajaBaltarusijos opozicijaLietuva
Rodyti daugiau žymių