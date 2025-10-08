Seime siautėjęs V. Bartkevičius – konservatorės konsultantas: neseniai pats įstojo į partiją, o žurnalistams siunčia žinią

Žiniasklaidai skirtoje erdvėje žurnalistai antradienį kalbino „Nemuno aušros“ pirmininką Remigijų Žemaitaitį. Šalia pribėgo V.Bartkevičius, kuris, išsitraukęs telefoną, pradėjo filmuoti politiką klausdamas, kam priklauso Krymas. LNK televizijos žurnalistė paprašė visuomenininko netrukdyti, nes šis įsiterpė į tuo metu kitos kolegės darytą interviu.
Po tokio prašymo V.Bartkevičius įtūžo ir pradėjo siuntinėti visus šalia stovėjusius žurnalistus, svaidėsi necenzūriniais žodžiais, aiškino, kiek daug jis yra pasiekęs ir kiek padeda Ukrainai, klausė, ar kas nors iš žurnalistų Ukrainoje yra netekę rankos pirštų, kaip nutiko jam pačiam.
Žiniasklaidos atstovai į provokaciją nesileido ir tiesiog ignoravo V.Bartkevičių. Vėliau savo feisbuke jis paskelbė įrašą, kuriame tvirtino, kad dirba darbą už žurnalistus, o Seimas – tautos namai, dėl to visi esą jame gali elgtis, kaip panorėję. Šis įrašas antradienį vakare dingo.
Seime visuomenininkas – dažnas svečias. Neretai leidimą jam čia patekti išrašydavo konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Tačiau šis tikino, kad šįkart tai – ne jo darbas.
Lrytas išsiaiškino, kad V.Bartkevičius patarinėja konservatorei J.Sejonienei, tad leidimą patekti į Seimą turi pats. Politikė Lrytas patvirtino šią informaciją, tačiau pabrėžė, kad antradienį V.Bartkevičiaus Seime nelaukė, esą jis atėjo ne pas ją.
Lrytas pasikalbėjo ir su pačiu V.Bartkevičiumi, kuris atsiprašė žurnalistų ir neslėpė suklydęs. Jis papasakojo, dėl ko antradienį lankėsi Seime.
J.Sejonienė: reikia duoti dar vieną šansą
Lrytas paklausė Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT), kieno prašymu V.Bartkevičiui buvo suteiktas leidimas patekti į Seimą.
„Valdas Bartkevičius yra Lietuvos Respublikos Seimo nario visuomeninis konsultantas. Minimas asmuo turi ilgalaikį leidimą, suteikiantį teisę įeiti į Lietuvos Respublikos Seimo rūmus“, – Lrytas komentavo VAT Objektų apsaugos valdybos viršininko pavaduotojas Gintaras Koškinas.
Seimo kanceliarijos atstovė Justė Radzevičiūtė-Laugalienė portalui Lrytas nurodė, kad V.Bartkevičius – konservatorės J.Sejonienės visuomeninis konsultantas.
„Jis yra mano visuomeninis patarėjas. Negaliu pasakyti, kad labai daug konsultuoja. Aš palaikau jo veiklą, kiek jis teikia paramos Ukrainai, pakankamai aktyviai bendraujame nuo pat invazijos į Ukrainą pradžios, buvome kartu ir proteste prie Rusijos ambasados kitą dieną po invazijos į Ukrainą. Esame pažįstami ir jo veiklą palaikau.
Tik suprantu, kad šiandien (antradienį, – Lrytas) įvyko nelabai gera situacija. Jau su pačiu Valdu pasikalbėjau, sakiau, kad diskredituoja ne tik save, bet ir mane, ir kad kitą kartą reikėtų šalčiau reaguoti.
Suprantu, kad jo patirtis yra visai kitokia, kurie nebūname Ukrainoje, nebūname aktyvių veiksmų zonoje, nesame nukentėję taip, kaip jis yra nukentėjęs. Tiesiog, matyt, jis neadekvačiai sureagavo“, – Lrytas situaciją komentavo J.Sejonienė.
Konservatorė patikino, kad V.Bartkevičius pripažino, jog sureagavo netinkamai, pažadėjo elgtis santūriau.
Beje, su visuomenininku antradienį susitikti ji nesitarė, nežino, kokiais klasimais jis lankėsi Seime: „Ne, šiandien ne su manimi susitikti atėjo. Net nežinojau, kad jis šiandien bus Seime. Žinau, kad jis dažniau būna, nei mes iš tiesų susitinkame. Ne kiekvieną dieną, kai jis būna Seime, jis su manim konsultuojasi.“
J.Sejonienė teigė, kad dar suteiks šansą V.Bartkevičiui pasitaisyti ir paliks jį visuomeninio konsultanto pareigose. Reikėtų paminėti, kad visuomeninis konsultantas atlygio iš politiko negauna, jam tik suteikiamas leidimas patekti į parlamentą.
„Manau, kad reikia kiekvienam žmogui duoti šansą ištaisyti savo klaidą. Tikiuosi, kad jis mano pastabą šiandien išgirdo. Jeigu tokie incidentai kartosis, neabejotinai trečios galimybės neturės. Bet sakau, aš labai vertinu tai, ką jis daro Ukrainoje, jo paramą, jo indėlį, asmeninę auką. Kol kas dar vieną šansą tikrai suteiksiu“, – nurodė politikė.
V.Bartkevičius: atsiprašau
Lrytas pakalbintas V.Bartkevičius sakė antradienį į Seimą atėjęs tiesiog pasišnekučiuoti su politikais apie vykstančius kultūrininkų protestus. Pyktis jam sukilo pamačius R.Žemaitaitį.
„Tiesiog užėjau į Seimą, taip sutapo, kad po kultūrininkų protesto, nes ten vyksta kuluarinės diskusijos, susitinku ne su vienu Seimo nariu. Tiesiog ėjau pro šalį ir pamačiau R.Žemaitaitį. Labai knietėjo man užduoti tą klausimą, dėl to viskas taip ir išsprūdo nevalingai, per agresyviai pasakiau kažką jūsų kolegoms. Bet tai yra ne apie tai. Čia yra apie R.Žemaitaitį“, – Lrytas komentavo V.Bartkevičius.
Visuomenininkas tikino jaučiąs nuovargį, nes nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą neturėjo nė vienos laisvos dienos.
„Buvo pasikarščiuota, bet vėlgi, reikia suprasti, kad aš turiu neterminuotą darbo sutartį ir pas mane tas darbas yra septynios dienos per savaitę nuo 7 valandos ryto iki 23–24 valandos vakaro. Nežinau, ar kažkas iš jūsų kolegų tokius krūvius atlaiko“, – aiškino jis.
V.Bartkevičius pasakojo, kad dirbo ne su vienu Seimo nariu. Anksčiau priklausė socialdemokratų partijai ir patarinėjo Kęstučiui Vilkauskui, tačiau, nematydamas perspektyvų, prieš Seimo rinkimus šią partiją paliko.
„Nemačiau reikalo būti su tais, kurie neatitiko mano vidinių įsitikinimų“, – tvirtino visuomenininkas.
O jau šių metų vasarį po L.Kasčiūno kvietimo įstojo į konservatorių partiją: „Mes dabar esame partiečiai. Jis mane pakvietė į konservatorių partiją, dabar esu konservatorių partijos Panerių skyriuje.“
V.Bartkevičius, paklaustas, ar nori kažką pasakyti žurnalistams, tikino nuoširdžiai atsiprašantis.
„Atsiprašau. Nuoširdžiai atsiprašau tų žmonių, kurie tikrai dirba gerą darbą, bando kovoti savo informacinėje erdvėje. Suprantu, kad visko būna. Tai yra tik diskusija. Norėtųsi, kad tos diskusijos būtų daugiau.
Deja, mes visi nespėjame, bėgame paskui važiuojantį traukinį. Deja, karas, visa situacija aplink turi įtakos mūsų psichinei sveikatai. Kartais prasprūsta karštakošiškumas, nepamatuotos reakcijos. Tai yra žmogiška.
Matydami tą blogį, kuris vyksta, kuris ateina Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, slenka per Europą, būdami žmonės iš pradžių reaguojame žmogiškai, o tik po to galvojame, ar tai yra politkorektiška ar nepolitkorektiška. Šiais laikais labiausiai trūksta žmogiškumo.
Šioje vietoje mes galbūt net nusileidžiame vatnikams, koloborantams, kurie bando pavaizduoti, kad yra žmogiškesni. Mano koncepcija yra tokia, kad mes privalome būti žmogiškesni, mokėti ne tik susipykti, bet ir susitaikyti“, – sakė jis.
