J. Olekas: Lietuvos parama Baltarusijos opozicijai išlieka ir toliau stiprėja

„Mes (Seimas – ELTA) dirbame labai glaudžiai su Baltarusijos opozicija, mes susitinkame, turime bendrus darbus (...). Mūsų parama demokratinėms Baltarusijos jėgoms išlieka ir netgi, turbūt, stiprėja“, – prieš Seimo posėdį ketvirtadienį žurnalistams komentavo Seimo pirmininkas.
ELTA primena, kad antradienį paaiškėjo, kad Lietuva nusprendė mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės fizinę apsaugą. Jos apsauga iš Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) perduodama Kriminalinės policijos biurui. Šis sprendimas pradėtas įgyvendinti nuo spalio 1-osios.
VAT pareigūnai įprastai užtikrina apsaugą Lietuvos valstybės vadovams: prezidentui, Seimo pirmininkui ir ministrui pirmininkui.
Trečiadienį naujienų portalas LRT.lt taip pat pranešė, kad Lietuvos institucijoms priėmus sprendimą mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės apsaugos lygį, jos biuras buvo laikinai sustabdęs veiklą.
Tokį sprendimą kritikavo buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Jo teigimu, tai yra šalies politikos apsisukimas 180 laipsnių kampu Baltarusijos opozicijos lyderės atžvilgiu. Anot buvusio užsienio reikalų ministro, tai gali sunaikinti Lietuvos kaip kovotojos už laisvę reputaciją, o to pasekmės gali būti pavojingesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys trečiadienį teigė, kad viešojoje erdvėje pasirodžiusios interpretacijos, esą sprendimas sumažinti Vilniuje įsikūrusios Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos fizinės apsaugos lygį reiškia ir šalies užsienio politikos pokytį, daro žalą Lietuvai.