Po socialdemokratų sprendimo – reakcijų banga socialiniuose tinkluose: „Socbebrai išsidešrino“

Socialiniuose tinkluose tiek politikai, tiek politologai ir visuomenininkai dalijosi komentarais apie naująją padėtį.
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) politologas Ignas Kalpokas mano, kad socialdemokratų partijos sprendimas likti koalicijoje su „Nemuno aušra“, perimant iš jų kultūros ministro postą, yra bandymas delegitimuoti protestuotojus.
Sudėtinga situacija
„Galima žiūrėti ir taip: tai, kad socbebrai išsidešrino (galima pakeisti ir kita ruda substancija) jiems mažiausiai rūpi.
Jų mąstymas paprastas politiškai-mechaniškas: paimsim KM, kadangi protestai buvo prieš dešrinius būtent šitoj ministerijoj, bandysim išmušti argumentus protestuotojams iš rankų, juos delegitimuoti ir gal net atskelti dalį palaikytojų – žiūrėkit, viską gavot, daugiau nebėra prasmės, ką čia dar papildomai išsigalvojat.
O jei protestai tęsis – bus įjungtas Ramonaitės režimas, kad va, čia jau peržengia ribas, nes reikalavimas patraukti dešrą nuo kultūros įgyvendintas ir neva tiesiog siekia valstybės perversmo (nes taigi kaip galima „paneiginėti“ dešros „rinkėjų valią“) bei sąmokslauja su konservatoriais.
Tuo pačiu bus plaunamos smegenys, kad moralė politikoje neegzistuoja arba kad ji priklauso nuo to, kas sava, o kas – svetima ir, atitinkamai, kad visi, kas kelia moralės ir skaidrumo reikalavimus yra tiesiog politinių oponentų pakalikai (nes taigi bet kokie kokybiniai reikalavimai politikoje yra tiesiog konservatorių sąmokslas paneigti rinkėjų valią – nežinojot?).
Tai šiuo atveju manyčiau, kad protesto iniciatyvinė grupė buvo pastatyta į labai sudėtingą situaciją ir nuoširdžiai linkiu sėkmės randant išmintingą išeitį“, – šmaikščiai pateikė savo įžvalgas politologas.
Socialdemokratai liko blogi visiems
Anot I.Kalpoko, socialdemokratai šiuo savo sprendimu, užuot pasirinkę vieną pusę, kuriai būtų blogi, liko blogi visiems.
„O šiaip matau būdą, kuriuo socdemų sprendimas vis dėlto gali nebūti toks gudrus, kaip jie tikisi. Nes abiems pusėms pasirodė bestuburiai (neišmetė NA vs neapsaugojo ministerijos, pasidavė „Šimonytės ir Landsbergio“ šantažui – šitas dabar eina ne tik tarp NA, bet ir tarp pačių socdemų rinkėjų).
Jei būtų remygą išmetę kaip musę iš barščių – taip, tam kartui būtų pabuvęs kankiniu, bet galų gale likęs niekam nebeįdomu opozicijos Seimo nariu.
Dabar gi jis lieka vienos iš valdančiųjų partijų vadovu, vadinasi – dėmesio centre ir gali visiems ne tik kultūrnamiuose, bet ir iš nacionalinių tribūnų aiškinti, kaip visi vagia ir jo bijo, nes va ministeriją atėmė, net socdemai neapgynė.
Užtat remyga taip ramiai ir reaguoja.
O socdemai, užuot pasirinkę vieną pusę, kuriai būtų blogi, liko blogi visiems“, – svarstė I.Kalpokas.
A.Tapinas laukia R.Žemaitaičio reakcijos
Visuomenininkas Andrius Tapinas po socialdemokratų sprendimo taip pat juokavo klausdamas, kokia bus Remigijaus Žemaiaičio reakcija į perimtą ministeriją.
„Nu blin, Remigijus Žemaitaitis, bratelo, kaip čia taip ne pagal paniatkes. Atėjo kažkokie blatniagos ir nusmaugė iš tavęs ministeriją. Perėmė.
Ne pa pacanski visiškai, kas čia per paliava? Nemuno aušros rinkėjai klausia – v nature ar bus razborkės, ar bus iš tavęs kaip autoriteto kažkoks nakazas ar po škonke prigulsi ir po socdemais vaikščiosi?
Nes, žinai, kaip buvo sakoma per Nemuno aušros sąskrydį prieš uždainuojant Adomavičiui – Нa язык мастак, а на дело фуфло“ („Pagal žodžius – meistras, pagal darbus – šlamštas“, – rus., red.past.) – juokavo A.Tapinas.
M.Laurinavičius: tai antisemitų dangstytojų partija
Politologas Marius Laurinavičius socialdemokratų partiją pavadino melagiais ir antisemitų dangstytojais.
„Dabar jau – oficialu: SOCIADEMOKRATAI – NESIBAIGIANČIO MELO IR ANTISEMITŲ DANGSTYTOJŲ BEI GLOBĖJŲ PARTIJA.
Kai kremlinis paluckas prieš beveik metus aiškino, kad esą „neapsiverčia liežuvis sakyti, kad socialdemokratai turi problemų su antisemitizmu“, net nepritarusieji jų koalicijai su antisemitais (toli gražu ne vien kremlinžemaitaičiu – dabar jau ir tai žinom) turbūt tuo tikėjo.
Kai vakar Seimo pirmininkas J.Olekas (be kitų pareiškimų) tarsi labai teisingai kalbėjo, kad „mes esame Europos valstybė, kuri negali ir neturi toleruoti neapykantos kalbos, ypač kai ji sklinda iš Seimo nario lūpų. Antisemitiniai pareiškimai, kuriuos viešai skleidžia Remigijus Žemaitaitis, yra žeminantys, pavojingi ir prieštarauja mūsų valstybės dvasiai bei vertybėms. Tokie žodžiai žeidžia ne tik mūsų bendrapiliečių žydų bendruomenę, bet ir mus pačius, menkina mūsų šalies istorinę atmintį“, tikrai buvo patikėjusių, kad sąjunga su antisemtitais pagaliau baigsis.
Aš, beje, viešai įspėjau, kad neverta skubėti – niekas tos sąjungos nutraukti neketina.
Bet šiandien jau tapo oficialu: nors mūsų valstybė TIKRAI NEGALI IR NETURI TOLERUOTI NEAPYKANTOS KALBOS IR ANTISEMITIZMO KONKREČIAI, nors kremlinžemaitaičio pareiškimai (daugybiniai) tikrai PRIEŠTARAUJA MŪSŲ VALSTYBĖS DVASIAI BEI VERTYBĖMS, socialdemokratai NE TIK TOLERUOJA VISA TAI, BET NETGI VALDŽIA TOLIAU DALIJASI SU TAIS, KURIŲ TOLERUOTI, KAIP PATYS SAKO, NEGALIMA.
DABAR JAU SOCIALDEMOKRATAMS NET NAUJAS IKITEISMINIS TYRIMAS DĖL KREMLINŽEMAITAIČIO – jokia kliūtis bendradarbiavimui, nors kažkada aiškino, kad galimybė tęsti bendradarbiavimą priklausys nuo teisėsaugos sprendimų.
Kas po viso to yra socialdemokratai?
VISIŠKI MELAGIAI. Tiesa, tai jau ir taip seniai žinome.
Bet dabar sužinojome, kad jie MELUOJA net dėl to, kad esą yra prieš antisemitizmą ir jo netoleruoja. Galime išvardinti ir konkrečiai – MELAGIS YRA SEIMO PIRMININKAS J.OLEKAS (apie jo žodžius jau rašiau), MELAGĖ YRA PREMJERĖ I.RUGINIENĖ, kuri vakar aiškino, kaip yra pasibaisėjusi kremlinžemaitaičio pareiškimais, bet šiandien siūlė toliau su juo dalytis valdžia, MELAGIS YRA IR NAUJASIS PARTIJOS PIRMININKAS M.SINKEVIČIUS, kuris net šiandien aiškino „pasišlykštėjęs kremlinžemaitaičio išstojimu“, bet vis tiek nusprendė, kad su juo ne tik galima, bet ir reikia dalytis valdžia.
Melagiai yra ir visi kiti. Nes šiuo atveju tai – tikrai kolektyvinė atsakomybė.
Tačiau svarbiausia, kad nuo šiol socialdemokratus ne tik galima, bet ir REIKIA VADINTI ANTISEMITINE PARTIJA, nes sutikdami toliau dalytis valdžia su kremlinžemaitaitininkais net po vakarykščio kremlinžemaitaičio išpuolio, jie ne šiaip susitepė kremlinžemaitaičio antisemitizmu, jie tapo BENDRININKAIS.
O apie tai, kad socialdemokratams tenka spręsti, ar istorijoje liks, kaip Lietuvą pardavusi partija, rašiau jau anksčiau.
Šiandien jie nusprendė“, – rašė M.Laurinavičius.
