Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Saugumo kodas
Karas Ukrainoje
Mano erdvė
Lrytas rekomenduoja
Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Prenumeruoti
Lietuvos diena
Aktualijos
2025 m. spalio 13 d. 05:44
Sprendimas dėl apsaugos S. Cichanouskajai skaldo Lietuvą: siunčiamas abejotinas signalas?
2025 m. spalio 13 d. 05:44
Lrytas Premium nariams
Baltarusijos opozicionierė Sviatlana Cichanouskaja nuo 2020 metų gyvena Lietuvoje, kur jai buvo suteikta apsauga kaip aukšto lygio politinei figūrai, kovojančiai su Aliaksandro Lukašenkos režimu.
Daugiau nuotraukų (18)
Sviatlana Cichanouskaja
Baltarusijos opozicija
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Rodyti daugiau žymių