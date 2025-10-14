Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
D. Grybauskaitė: dviveidiška kalbėti apie sankcijas Rusijai ir kartu leisti, kad jos būtų apeinamos

2025 m. spalio 14 d. 20:37
Vygantas Tuzas
Buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė sako, kad yra dviveidiška kalbėti apie sankcijas Rusijai ir tuo pačiu metu neužtikrinti, jog dabar galiojančios ribojamosios priemonės nebūtų apeidinėjamos.
„Sankcijos yra gerai, jų reikia. Bet, matant, kaip jos yra apeinamos ir kad netgi tie, kurie sankcionuoja, nelabai stengiasi prižiūrėti, kad tos sankcijos būtų įgyvendintos, tai iš tiesų yra šiek tiek dviveidiška kalbėti apie sankcijas ir praktiškai leisti, kad jos būtų apeinamos“, – LRT radijui antradienį sakė D. Grybauskaitė.
Anot jos, šiuo metu itin svarbu yra toliau užtikrinti karinę pagalbą Ukrainai, nes tai vienintelė priemonė, galinti priversti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną keisti savo veiksmus.
„Putinas reaguoja tik į jėgą, o tai reiškia, kad reikia padėti Ukrainai toliau.
Ne tik simboliškai ir kalbomis, bet ir realiais veiksmais – tai yra daugiau ginkluotės. Tada Putinas tikrai supras, kad Ukraina, kartu su mūsų pagalba, yra nenugalima“, – kalbėjo buvusi prezidentė.
„Todėl svarbi tiesioginė pagalba Ukrainai, būtent karinė pagalba, kad Ukraina būtų stipri. Tik tuo metu Putinas į tai rimtai reaguos“, – tvirtino D. Grybauskaitė.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę, didėjant Maskvai daromam spaudimui, kuriuo siekiama priversti ją nutraukti karą Ukrainoje, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali įvesti naujas sankcijas Rusijai.
