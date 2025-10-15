Mirusiems Lietuvos kariams atminti – pagarbos ir paramos bėgimas „In Memoriam“

Tradiciniu tapusį renginį, globojamą Lietuvos kariuomenės vado gen. Raimundo Vaikšnoro, organizuoja Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga (Birutietės) kartu su Lietuvos kariuomene ir ją palaikančiomis organizacijomis.
„Karių artimieji turi žinoti, kad esame kartu – viena stipri bendruomenė, kurioje kiekvienas ir kiekviena istorija svarbi. Esame dėkingi, kad buvote jų kelio, o šiandien – mūsų bendruomenės dalis. Gerbiame mirusių karių atminimą ir šiuo renginiu reiškiame nuoširdžią padėką jų šeimoms už jų artimųjų tarnystę Lietuvai!“, kviesdama prisijungti taria Birutiečių sąjungos pirmininkė Asta Vaikšnorienė.
Renginio „In Memoriam“ metu vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami bėgti, eiti ar riedėti pasirenkant 1 km arba 4 km distancijas. Čia svarbiausia – susitelkimas ir pagarba, tad šiose rungtyse nugalėtojai bei prizininkai nebus renkami. Tuo metu kariai ir kiti bėgikai, pasirinkę 10 km distanciją, varžysis dėl atviro Lietuvos kariuomenės čempionato apdovanojimų.
Prisidėti prie paramos šiais metais mirusių Lietuvos karių šeimoms gali kiekvienas. Tam pakanka įsigyti oficialų bėgimo bilietą arba paaukoti kitais būdais – iki pat mėnesio pabaigos skambinant ar siunčiant SMS trumpuoju numeriu 1485 (auka – 5 eurai), pervedant auką į Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų Vilniaus draugijos banko sąskaitą LT827300010193632405 (mokėjimo paskirtyje nurodant „Parama kario šeimai“) arba aukojant per PayPal platformą.
Pagarbos ir paramos bėgimą organizuoja Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga. Ši iniciatyva gimė 2015 metų rudenį, kai maratono metu tragiškai mirė majoras Vytautas Burokas. Šis įvykis paskatino Birutiečių sąjungos nares surengti atminimo renginį, skirtą pagerbti per metus įvairiomis aplinkybėmis mirusius karius ir parodyti padėką už jų tarnybą, paremiant jų šeimas.
Spalio 18-osios renginio programa Vingio parke, Vilniuje:
8.30 – 9.50 val. 10 km bėgimo dalyvių registracija.
10 val. 10 km atviro Lietuvos kariuomenės čempionato startas.
11.30 val. Oficiali renginio pradžia, dalyvių pasveikinimas, himnas – choras „Momentum“, vad. I. J. Šimkus, 10 km bėgikų apdovanojimas, mankšta.
12.15 val. 4 km ir 1 km bėgimo startas.
13 – 14 val. Bėgimo „In Memoriam“ uždarymas. Dalyviai bus vaišinami arbata, tortu ir Beatos Nicholson gaminta koše.
bėgimaskariaiParamos iniciatyvos
Rodyti daugiau žymių