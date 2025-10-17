L. Kasčiūnas vadovaus ELP saugumo ir gynybos darbo grupei

Lrytas Premium prenumerata tik
2025 m. spalio 17 d. 11:16
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas paskirtas Europos liaudies partijos (ELP) nuolatines saugumo ir gynybos darbo grupės vadovu.
ELP dar birželį politinė asamblėja įsteigė tris nuolatines ir dvi laikinas darbo grupes.
Atliepiant šių dienų Europos ir pasaulio saugumo iššūkius, vienos iš jų, saugumo ir gynybos, nuolatinės darbo grupės vadovo postas buvo L. Kasčiūnui.
ELP – didžiausia Europos dešiniųjų partijų šeima, kuriai priklauso ir TS-LKD partija.
Kaip skelbta, Vilniuje nuo ketvirtadienio vyksta ELP politinė asamblėja.
Asamblėjos atidarymo dieną į susirinkusiuosius kreipėsi ELP pirmininkas Manfredas Weberis, TS-LKD pirmininkas Laurynas Kasčiūnas bei parlamentarė Ingrida Šimonytė.
Šių metų asamblėjoje Europos dešiniųjų partijų atstovai diskutuoja apie Lietuvos saugumą, Europos saugumo architektūrą, taip pat aptars NATO rytinio flango stiprinimo svarbą.
