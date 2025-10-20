Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Alfredas Bumblauskas. Apie didelę istorijos žalą

2025 m. spalio 20 d. 14:10
Alfredas Bumblauskas
Lrytas Premium nariams
Lietuvių klasikai istoriją garbina, bet štai rūstusis Friedrichas Nietzsche ne tik numarina Dievą, bet ir paskelbia apie istorijos žalą gyvenimui.
Daugiau nuotraukų (11)
Alfredas BumblauskasŽalgirio mūšisČingischanas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.