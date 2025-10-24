I. Ruginienė: reakcija į oro erdvę pažeidusius rusiškus lėktuvus rodo, kad esame pasirengę

„Tikrai tarnybos parodė, kad čia ir dabar imasi griežtų sprendimų. Tas incidentas, kuris įvyko, atskleidė, kad mes pasirengę. NATO naikintuvai tą pačią sekundę buvo pakelti ir patruliavo, prižiūrėjo oro erdvę ne tik užtikrindami saugumą, bet ir siųsdami signalą, kad mes tokių dalykų netoleruosime“, – Kaune žurnalistams teigė I. Ruginienė.
Ministrės pirmininkės teigimu, sprendimas numušti šalies oro erdvę pažeidusius rusiškus lėktuvus būtų priimtas tik kraštutiniu atveju.
„Tam ir kyla naikintuvai, kad įvertintų padėtį. Reikia suprasti, kokios pasekmės būtų, jeigu mes panaudotume ugnį. Be abejo, mes pasirengę tai daryti kraštutiniu atveju, bet šiai dienai stabilizavome padėtį būtent taip“, – akcentavo ji.
„Mes netoleruosime ir griežtai smerkiame mūsų oro erdvės pažeidimus. Jeigu reikės, mes reaguosime tikrai griežtai“, – pridūrė Vyriausybės vadovė.
Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, ketvirtadienio vakarą, apie 18 val., du Rusijos orlaiviai iš Kaliningrado srities buvo patekę į Lietuvos oro erdvę.
Oro erdvės pažeidimą ties Kybartais fiksavo Karinės oro pajėgos. Skelbiama, kad galimai kuro užpylimo treniruotes Kaliningrado srityje vykdę Rusijos orlaivis SU-30 ir kuro papildymo orlaivis IL-78 įskrido į Lietuvos teritoriją apie 700 metrų. Iš oro erdvės pasišalinta, išbuvus apie 18 sekundžių.
Reaguojant į incidentą į orą pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į pažeidimo vietą ir šiuo metu atlieka patruliavimą ore incidento vietoje.
Po šio incidento Užsienio reikalų ministerija (URM) iškvietė Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje laikinąjį reikalų patikėtinį, kuriam įteikė protesto notą ir pareiškė griežtą protestą dėl Lietuvos oro erdvės pažeidimo.
Inga RuginienėRusijaKremlius
