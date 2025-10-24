Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Lietuvos dienaAktualijos

Žiniasklaida: Lietuvai nesuteikus apsaugos, S. Cichanouskaja atšaukia vizitą Armėnijoje

2025 m. spalio 24 d. 13:41
Lietuvai atmetus prašymą skirti pareigūną, kuris lydėtų Baltarusijos opozicijos lyderę Sviatlaną Cichanouskają vizito į Armėniją metu, politikės kelionė buvo atšaukta, skelbia portalas „15min“.
Daugiau nuotraukų (4)
„Taip, galiu patvirtinti, kad turėjome priimti sunkų sprendimą atšaukti ilgai planuotą, pirmąjį vizitą į Armėniją, skirtą „Euronest“ plenarinei sesijai. Šis vizitas galėjo būti svarbus žingsnis stiprinant bendradarbiavimą ir plečiant mūsų bendrą Europos perspektyvą. Tai susiję su sprendimu sustabdyti artimos apsaugos – Vadovybės apsaugos tarnybos – taikymą užsienyje. Tikėjomės, kad didelės rizikos šalims gali būti taikoma išimtis, deja, taip nenutiko“, – portalui teigė S. Cichanouskajos patarėjas Dzianis Kučynskis.
Visgi, jis pabrėžė nekritikuojantis Lietuvos Vyriausybės sprendimo, o S. Cichanouskajos biuras yra dėkingas prezidentui Gitanui Nausėdai, užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui ir Seimo pirmininkui Juozui Olekui už pagalbą.
Tuo metu Užsienio reikalų ministerija (URM) tikino, kad Lietuvos diplomatinė atstovybė Armėnijoje yra pasirengusi suteikti visą reikiamą paramą vizito metu.
„Euronest“ – tai viena pagrindinių bendradarbiavimo platformų tarp Europos Parlamento (EP) narių ir parlamentarų iš Rytų partnerystės šalių: Ukrainos, Moldovos, Sakartvelo, Armėnijos, Azerbaidžano.
ELTA primena, kad Lietuva nusprendė mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės fizinę apsaugą. Jos apsauga iš Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) perduodama Kriminalinės policijos biurui. Šis sprendimas pradėtas įgyvendinti nuo spalio 1-osios.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, kad viešojoje erdvėje pasirodžiusios interpretacijos, esą sprendimas sumažinti Vilniuje įsikūrusios Baltarusijos opozicijos lyderės fizinės apsaugos lygį reiškia ir šalies užsienio politikos pokytį, daro žalą Lietuvai.
Tiesa, vėliau pranešta, kad Baltarusijos opozicijos lyderei Lietuvoje buvo laikinai grąžinta Vadovybės apsaugos tarnybos saugumo parama, kol bus sukurta nauja saugumo sistema.
S. Cichanouskaja į Lietuvą pasitraukė 2020 metais, Aliaksandrui Lukašenkai laimėjus, Vakarų neteisėtais laikomus, Baltarusijos prezidento rinkimus.
Sviatlana CichanouskajaArmėnijaBaltarusija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.