Nutrauktas R. Žemaitaičio atžvilgiu pradėtas tyrimas dėl galimo V. Čmilytės-Nielsen šmeižimo

Kaip pranešė prokuratūra, tyrimo metu surinkti duomenys leidžia manyti, kad R. Žemaitaičio pasisakymas buvo jo nuomonė V. Čmilytės-Nielsen atžvilgiu, o ne šmeižtas. Taip pat konstatuota, jog politiko pasisakymas nėra tokio pavojingumo laipsnio, kad turėtų būti taikoma griežčiausia atsakomybės forma – baudžiamoji atsakomybė.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas dėl rugsėjo 10 d. vykusio Seimo vakarinio posėdžio metu R. Žemaitaičio pasakytų teiginių – politikas tąkart pareiškė, kad esą V. Čmilytė-Nielsen yra teista dėl kyšininkavimo ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo.
„(...) praeitą kadenciją turėjau keletą vizitų Europos Komisijoje ir kitur, tai manęs klausdavo, kaip pas jus Seime gali būti teista partijos pirmininkė ir vadovauti Seimo pirmininkė, už kyšį, pinigų gryninimą ir už slėpimą“, – tuomet Seimo posėdyje kalbėjo R. Žemaitaitis.
Dėl minėtų R. Žemaitaičio teiginių į teisėsaugą kreipėsi pati V. Čmilytė-Nielsen.
Tyrimą nutraukusio prokuroro nutarime rašoma, kad R. Žemaitaičio pasisakymas Seimo posėdžio metu lingvistiškai suformuluotas kaip subjektyvi nuomonė ir vertinimas, t. y. nebuvo konstatuojamo pobūdžio. Taigi, nutarta, kad politiko veiksmuose nėra būtinojo nusikalstamos veikos sudėties požymio.
Nutarime taip pat akcentuota, kad R. Žemaitaičio išsakyti teiginiai iš dalies buvo nukreipti prieš Liberalų sąjūdį, dėl kurio šmeižimo baudžiamasis įstatymas nenumato atsakomybės.
Be to, prokuratūra atkreipė dėmesį į tai, kad R. Žemaitaitis ir V. Čmilytė-Nielsen yra skirtingų politinių partijų, kurios skiriasi savo pažiūromis, pirmininkai ir politiniai oponentai.
„R. Žemaitaičio pasisakymas vertintinas kaip jo hiperbolizuota nuomonė Seimo narės atžvilgiu. Vėliau R. Žemaitaitis viešai pripažino suklydęs, mėgino savo veiksmų padarinius ištaisyti ir viešai V. Čmilytės-Nielsen atsiprašė“, – pastebi prokuratūra.
Tyrimą nutraukęs prokuroras priėjo išvados, kad R. Žemaitaičio pasisakymai suprantami kaip vieša oponuojanti politinė kritika, išreiškus savo hiperbolizuotą nuomonę, kuri, nors yra žeminanti, nėra tokio pavojingumo laipsnio, dėl kurio asmuo galėtų būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn.
Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 3-ojo skyriaus vyriausiajam prokurorui.
Remigijus ŽemaitaitisViktorija Čmilytė-NielsenGeneralinė prokuratūra
