Po nepalankios teismo žinios dėl O. Šurajevo – A. Širinskienės atsakas ir planas

A.Širinskienė nutarė tęsti bylinėjimąsi Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT).
„Video, kuriame I.Šimonytė sveikinasi su O.Šurajevu sakydama „be tavo patarimų nieks nevyksta“ visiems jau iki skausmo pažįstamas. Sakyčiau – vienas smagiausių praėjusios kadencijos momentų.
Būtent po šio video Šurajevą ir pavadinau Premjerės Šimonytės patarėju. Tuomet sekė jos skundas etikos sargams – ponia, ką tik juokavusi apie patarimus, labai įsižeidė ir, žinoma, tuometinių valdančiųjų daugumos sudaryta etikos komisija pripažino, kad klaidinau žmones, nes gi joks Šurajevas ne patarėjas.
Toliau epopėja tęsėsi teismuose: pajuokavimą vertinęs pirmos instancijos teismas panaikino etikų sprendimą, o štai Vyriausiasis Administracinis – paliko jį galioti.
Teismo sprendimas, kuris formuoja praktiką, jog iš esmės už bet kokius juokus politikas gali būti pripažintas kaltu – tikrai neįtikina ir, manau, gerokai sumažina žodžio laisvės ribas.
Tad tą Šimonytės patarėjo Šurajevo istoriją mielai perkelsiu į Žmogaus Teisių Teismą.
Pasitikrinsim, kaip visa tai atrodo žodžio laisvės ir ją saugančios žmogaus teisių konvencijos kontekste“, – savo feisbuko paskyroje sekmadienio vakarą pranešė A.Širinskienė.
