„Pasakykit, kaip reikia būti tokiems „glušiams“? Knygų mugės organizatoriai uždraudė mugėje pardavinėti pernai išleistą knygą „Prezidentas G. Nausėda: Iš arti“, uždraudė prezidentui, kuris yra knygų fanas, sakyti sveikinimo kalbą, bet nusiuntė jam nemokamą pakvietimą pavaikščioti tarp mugės knygų lentynų“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje teigė L. Lavastė.
„Įsivaizduoju, kaip visa Lietuva būtų sukelta ant kojų, jei būtų uždrausta pardavinėti na, sakykim, kokią nors Andriaus Tapino knygą“, – akcentavo ji.
Knygų mugės organizatoriai tokią informaciją neigia
Savo ruožtu vieni iš Knygų mugės organizatorių neigia L. Lavastės jiems metamus kaltinimus ir tikina, jog sprendimus dėl pardavinėjamų knygų priima pačios leidyklos.
„Vilniaus knygų mugės organizatoriai nenustato ir nereglamentuoja, kokiomis knygomis prekiauja leidyklos ar spaustuvės Vilniaus knygų mugės metu – kiekviena leidykla savo prekybos asortimentą formuoja savarankiškai. Minėtą knygą išleidusi leidykla dalyvauja mugėje, todėl sprendimus dėl savo prekybos asortimento, įskaitant konkrečių knygų siūlymą lankytojams, priima pati“, – Eltai sakė „Litexpo“ Rinkodaros skyriaus vadovė Domantė Kriaučiūnaitė.
„Asmeniškai susisiekus su autore, ji nurodė, kad situaciją ketina pasitikslinti su savo leidykla, taip pat paminėjo ketinanti patikslinti informaciją socialiniame tinkle „Facebook“, – akcentavo ji.
Kaip skelbta, prezidentas G. Nausėda į šįmet vyksiančią Knygų mugę yra kviečiamas, tačiau jam nebus suteikiamas sveikinimo žodis.
Pasak Lietuvos leidėjų asociacijos (LLA) vykdomosios direktorės Lauros Tekorės, tokio sprendimo motyvai buvo išsakyti rugsėjo mėnesį, kada kultūros ministru tapo „Nemuno aušros“ deleguotas Ignotas Adomavičius.
Toks sprendimas sukėlė kultūros bendruomenės protestus, o pati LLA „Facebook“ paskelbė atsisakanti Prezidentūros globos.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas I. Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei „aušriečio“ paskyrimas ministru sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Tiesa, vėliau, socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį.
Į šias pareigas vėl nuspręsta deleguoti socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.