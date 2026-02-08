Apklausa: trečdalis gyventojų laiko antisemitizmą problema Lietuvoje

Tyrimo duomenimis, daugiau nei pusė apklaustų asmenų mano, kad antisemitizmo lygis šalyje per pastaruosius penkerius metus nepakito, tačiau 14 proc. įžvelgia problemos augimą, o 18 proc. – sumažėjimą.
„Deja, šis augimas nestebina – antisemitiniai pasisakymai yra mūsų politikos lauko realybė, tad nenuostabu, jog daugėja žmonių, tai matančių kaip problemą Lietuvoje. Viešų asmenų, politikų pasisakymai nėra tiesiog žodžiai – jie veikia visuomenę, tokie vieši antisemitiniai pareiškimai gali virsti veiksmais, nukreiptais prieš Lietuvos žydų bendruomenę“, – pranešime cituojama lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė.
Apklausa taip pat atskleidė, kad didžioji dalis gyventojų problema laiko žydų kapinių niekinimą (43 proc.), antisemitinius grafičius bei žydų pastatų ir įstaigų niokojimą (43 proc.), antisemitizmą internete, įskaitant socialinius tinklus (36 proc.).
Mažiausiai (28 proc.) respondentų mano, kad Lietuvoje yra antisemitizmo mokyklose ir universitetuose problema.
Daugiau nei pusė apklaustųjų teigia, kad Lietuvoje žmonės yra gerai informuoti apie žydų tautos istoriją ir papročius, tiek pat visiškai ar iš dalies sutinka, kad Lietuvos mokyklose yra pakankamai mokoma apie Holokaustą.
Apklausos rezultatai taip pat atskleidė, kad daliai šalies gyventojų trūksta žinių apie galiojančius įstatymus. 62 proc. apklausos dalyvių teigė žinantys, kad Lietuvoje galioja teisės aktai, kriminalizuojantys neapykantos ir smurto prieš žydus kurstymą, 51 proc. žinojo, kad Lietuvoje nusikaltimu laikomas Holokausto neigimas.
Savo ruožtu B. Sabatauskaitė pažymėjo, kad valstybė turėtų daugiau skirti dėmesio gyventojų edukacijai, kad antisemitiniai veiksmai gali užtraukti atsakomybę.
„Duomenys rodo, kad maždaug ketvirtadalis gyventojų apie tokias teisės nuostatas nežino, kas penktas mano, kad minėti veiksmai apskritai nėra draudžiami. Galime pasidaryti išvadas, kad valstybė turėtų skirti daugiau dėmesio gyventojų edukacijai apie tai, kad antisemitiniai veiksmai, tarp jų neapykantos ar smurto kurstymas, Holokausto neigimas, užtraukia realią atsakomybę“, – sakė ji.‘
„Eurobarometro“ apklausa atlikta 2025 metų lapkritį.