VSD perspėja gyventojus nepasiduoti Baltarusijos žvalgybos provokacijoms

„Socialiniuose tinkluose platinamas „YouTube“ vaizdo įrašas, kurio autoriumi prisistato Baltarusijos KGB. Įraše lietuvių kalba, be kita ko, šnekama apie problemas, „kurias sukelia vyriausybės neteisybė“. Norintiems apie tai pasikalbėti siūloma nurodomu „saugiu kanalu“ susisiekti su Baltarusijos KGB“, – trečiadienį „Facebook“ skelbia VSD.
„VSD perspėja nepasiduoti minėtai provokacijai ir neįsivelti į kenkėjišką užsienio valstybės veikimą, už kurį gresia griežta baudžiamoji atsakomybė“, – pabrėžia žvalgybos institucija.
Departamentas pažymi, kad Rusijos ir Baltarusijos žvalgybos tarnybos aktyviai naudoja socialinius tinklus, ieškant potencialių agentų, juos verbuojant ir su jais palaikant ryšius.
„VSD ragina kilus įtarimams, kad susidūrėte su bandymais verbuoti arba turite įtarimų, kad jus ar jūsų organizaciją šnipinėja priešiškų valstybių žvalgybos tarnybos, informuoti Lietuvos žvalgybą. Mūsų darbuotojai padės įvertinti, ar pavojus yra realus. Laiku informavus VSD, užkertamas kelias verbavimui, bandymams manipuliuoti ar šantažuoti Lietuvos piliečius“, – akcentuoja departamentas.
„Kviečiame Lietuvoje gyvenančius asmenis, jau įtrauktus į Rusijos ar Baltarusijos žvalgybos tarnybų veiklą ar gavusius pasiūlymų bendradarbiauti, kreiptis į Valstybės saugumo departamentą ir pasinaudoti Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta galimybe būti atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės“, – priduria VSD.
Siekiant kovoti su vis dažnėjančiomis priešiškų šalių žvalgybos tarnybų operacijomis, VSD dar 2024 m. spalį pradėjo naują prieš žmonių verbavimą nukreiptą kampaniją.
Tuometiniais VSD duomenimis, žvalgybą Lietuvoje vykdo Rusijos tarnybos, kurių agresyvumas, veiklos mastai ir keliamos grėsmės lygis yra didžiausi nuo šalies nepriklausomybės atkūrimo. Teigta, kad panašias operacijas šalyje taip pat organizuoja ir Baltarusijos bei Kinijos tarnybos.
Akcentuojama, kad taikiniais dažniausiai tampa valstybinių institucijų darbuotojai, teisėsaugos pareigūnai, kariškiai, verslininkai, politikai, žurnalistai, kurie dėl savo pareigų gali turėti dominančios informacijos arba reikiamų kontaktų.
Vis dėlto, perspėja departamentas, tarnyboms reikalingi ir kiti asmenys, galintys stebėti karinius, energetikos ar kitus strategiškai svarbius objektus, platinti propagandinę informaciją socialiniuose tinkluose, vykdyti diversijas, vandalizmo aktus ar bendradarbiauti su kitais užverbuotais agentais.
