S. Cichanouskajos patarėjas prabilo apie patirtą išpuolį: „P. Gražulis sėdėjo ir žiūrėjo“

D. Kučinskio teigimu, prieš keletą savaičių, kai S. Cichanouskaja dar nebuvo išvykusi į Varšuvą, kavinėje netoli Seimo rūmų jis susitiko su viena parlamentare. Prie gretimo staliuko buvo ir Lietuvos deleguotas Europos Parlamento (EP) narys P. Gražulis – politikas, D. Kučinskio teigimu, sėdėjo su jam nepažįstamu vyriškiu.
Netrukus pastarasis nepažįstamasis priartėjo prie D. Kučinskio ir ėmė jį plūsti, provokuoti, grasinti.
„Tas žmogus, su kuriuo Gražulis sėdėjo – baltarusis atrodo – jis atėjo ir bandė provokuoti, filmavo. Ir sakė – kur mano pinigai, aš tave dabar mušiu ir (sakė – Lrytas) daug žodžių, kurių negaliu pasakyti“, – incidento aplinkybes pasakojo jis.
„Intencija buvo su manimi muštis“, – patikino jis.
Ką tuo metu darė su nepažįstamuoju prie bendro staliuko sėdėjęs europarlamentaras P. Gražulis?
„Gražulis sėdėjo ir žiūrėjo“, – atsakė D. Kučinskis.
„Ne, nebandė sustabdyti“, – pakartojo S. Cichanouskajos patarėjas.
Anot jo, netrukus neadekvačiai besielgęs nepažįstamasis ir P. Gražulis buvo išprašyti iš kavinės.
Tačiau taip istorija nesibaigė. D. Kučinskio teigimu, netrukus jį užsipuolusio vyriškio nufilmuotas vaizdo įrašas pradėjo plisti Baltarusijos propagandiniuose kanaluose. Publikacijas su vaizdo įrašu, anot jo, lydėjo nauji grasinimai.
„Mes žinome, kur tu esi, mes žinome, kur tu eini ir kas su tavimi bus. Aš supratau, kad čia operacija, tokia psichologija“, – pasakojo D. Kučinskis.
Nepaisant nemalonaus incidento, S. Cichanouskajos patarėjas patikino: „Aš po šitos situacijos vis dar asmeniškai galvoju, kad esu saugus Lietuvoje, aš tikiu jūsų institucijomis. Aš žinau, kad tokių situacijų gali būti“.
Vis tik, tuomet kilo klausimų, o kaip tokioje situacijoje reikėtų elgtis S. Cichanouskajai.
„Kada pasakiau visą šitą situaciją Sviatlanai Cichanouskajai – mes sėdėjome ir galvojome: o jai ką tokioje situacijoje reikėtų daryti?“ – apibendrino jis.