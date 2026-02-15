G. Landsbergis sureagavo į Prancūzijos prezidento planus kalbėtis su V. Putinu

„Europa vis dar nėra sau atsakiusi į klausimą, kaip ji pati vertina karo baigtį, kokios karo baigties ji tikėtųsi. Prezidentas Macronas ketina važiuoti į Maskvą arba kitu būdu susitikti su prezidentu Putinu, bet, vėlgi, kausimas lieka neatsakytas – kaip išvengti Europos pažeminimo“, – LRT televizijai teigė G. Landsbergis.
„Nuvažiavus išgirsti tuos pačius maksimalius reikalavimus, kuriuos Putinas yra perdavęs Trumpui ar pasauliu, tai čia bus Europos eilinis pažeminimas. Ar tas pažeminimas priverstų Europą galų gale atsibusti ir priimti rimtus, reikalingus sprendimus dėl Ukrainos – sunku pasakyti“, – akcentavo jis.
E. Macronas praėjusį antradienį nurodė, kad rengiasi atnaujinti dialogą su V. Putinu, tačiau pabrėžė, jog Maskva nerodo jokio „tikro noro“ derėtis dėl paliaubų.
Prancūzijos prezidentas tuomet teigė, kad pasirengimas atnaujinti dialogą su V. Putinu vyksta skaidriai ir konsultuojantis su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu bei sąjungininkėmis Europoje. Pasak jo, Prancūzija toliau remia Ukrainą, tačiau norint susitarti dėl saugumo garantijų po karo, reikia susisiekti su Kremliumi.
Visgi E. Macronas ketvirtadienį pareiškė, kad artimiausiomis dienomis nesitiki pokalbio su Rusijos prezidentu V. Putinu, ir kartu nurodė, jog Europos šalys iš pradžių turi susitarti, ko jos nori iš Maskvos.
Gabrielius LandsbergisEmmanuelis MacronasVladimiras Putinas
