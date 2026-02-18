Teismas „čekiukų“ byloje nuo baudžiamosios atsakomybės atleido Šilutės tarybos narį E. Padimanską

Politikui nustatytas dvejų metų laidavimo terminas ir paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – trejiems metams atimta teisė būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų, jų įstaigų ar įmonių renkamas ar skiriamas pareigas.
Skelbiama, jog teismas įvertino tai, kad E. Padimanskas teisminio nagrinėjimo metu visiškai prisipažino padaręs jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas, nuoširdžiai gailėjosi ir visa apimtimi atlygino valstybei padarytą žalą.
Baudžiamosios bylos duomenimis, E. Padimanskas, 2019–2023 m. eidamas Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, pateikė 25 suklastotas išlaidų ataskaitas savivaldybės administracijai, siekdamas gauti kompensacijas už faktiškai nepatirtas automobilių detalių ir degalų išlaidas.
Šioms išlaidoms pagrįsti, politikas pateikė kitų asmenų įsigytas, tačiau jo vardu išrašytas 11 sąskaitų faktūrų už autodetales (už 3 137 eurus) ir 19 degalų pirkimo kvitų (už 934 eurus). Tokiu būdu E. Padimanskas apgaule įgijo 4 071 eurą savivaldybės lėšų.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
SkaidrinamŠilutėKlaipėda
Rodyti daugiau žymių