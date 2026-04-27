J. Gaigalaitę ginančiam advokatui – aštrus visuomenės kirtis: plinta peticija

Interneto svetainėje peticijos.lt pasirodė peticija, kviečianti pasirašyti prieš advokato V. Sviderskio elgesį ir nušalinti jį nuo šios bylos.
„Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, išreiškiame nepritarimą advokato Vaidoto Sviderskio veiksmams, atstovaujant Justiną Gaigalaitę, kaltinamą Manto Sadausko gyvybės atėmimu.
Advokato vieši pareiškimai, dar neprasidėjus teismo procesui, siekia formuoti visuomenės nuomonę, teigiant apie kaltinamosios nekaltumą. Toks elgesys kelia abejonių dėl proceso objektyvumo ir prieštarauja teisingumo principams.
Be to, advokato viešas elgesys – šaipymasis, nederamas juokas ir nepagarbus tonas – įžeidė nužudytojo artimuosius ir mažina visuomenės pasitikėjimą teisingumo sistema. Toks elgesys nesuderinamas su advokato profesine atsakomybe ir pažeidžia Lietuvos Respublikos advokatų etikos normas.
Atsižvelgdami į tai, prašome, kad advokatas Vaidotas Sviderskis būtų nušalintas nuo šios bylos, o jo elgesys būtų įvertintas atsakingų institucijų“, – nurodyta kreipimęsi.
Pažymima, kad parašai renkami nuo balandžio 27 dienos iki liepos 27-osios. Pirmadienį apie 15 valandą jau buvo surinkta virš tūkstančio parašų.
Ką pasakė?
Buvusią M. Sadausko žmoną teisme ginantis V. Sviderskis ketvirtadienį žurnalistams nurodė, kad pati įtariamoji savo kaltę vienareikšmiškai neigia. Vėliau leido suprasti, kad panašiai galvoja ir pats.
Jis visus taip pat paragino šioje istorijoje dar „neskubėti su išvadomis“, nes „pasaulis nėra toks aiškus, koks jis yra“. Jis teigė, kad iš tų duomenų, kuriuos jis mato, J. Gaigalaitė šiuo metu nėra kalta.
„Dabar sudėtinga pasakyti dėl vaidmens, todėl, kad kai yra santykis su nukentėjusiuoju, tada tą santykį mes ir susiejame. Taip, šitas santykis iš tikrųjų yra, yra tam tikri ryšiai, bet yra krūva abejonių, kurias reikia išsklaidyti“, – aiškino V. Sviderskis.
„Neskubėkite su informaciniu spaudimu, duokit mažiausiai savaitę, dvi, tris, kad bent šiek tiek nusistovėtų vanduo, nes tokiu keliamu sąmyšiu mes tiesiog sukeliame dulkes, po kuriomis patys ir paslepiame veiksmus, kurie yra įvykę“, – pridūrė advokatas.
Paklaustas, ar gali būti taip, kad buvusi velionio žmona net nedalyvavo nusikaltime, jis atsakė: „Iš viso jokio sąryšio, ryšio kol kas aš nematau“.
„Duomenų apie tai, kad būtų nusikaltimo vietoje, tokių požymių kol kas nėra“, – sakė advokatas.
V. Sviderskis taip pat svarstė, jog visiškai realu, kad tikrieji įtariamieji dėl šio nusikaltimo dar net nėra sulaikyti.
Primename, kad aidint greitosios medicinos pagalbos (GMP) automobilių sirenoms, susirinkus gausiam giminių ir pagarbą pareikšti panorusių kolegų būriui, amžinojo poilsio žiauriai nužudytas paramedikas M. Sadauskas sekmadienį atgulė Raguvėlės kaimo kapinėse. Ankstyvą sekmadienio rytą, norintys pagerbti M. Sadauską, rinkosi į mišias Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
Ypatingu gestu M. Sadauską pagerbti nusprendė ir motociklininkų bendruomenė. Nutilus greitųjų sirenoms, užkaukė plieninių žirgų varikliai. Žuvęs paramedikas laisvalaikiu pats mėgo užsėsti ant motociklo.
Sekmadienį prieš 13 val. ant priešais laidojimo namus „Ramybės takas“ esančių geležinkelio bėgių ėmė buriuotis į vidų užeiti neišdrisę panevėžiečiai. Žmonės sakė tiesiog norėję pareikšti pagarbą žmonių gyvybes gelbėjusiam paramedikui.
Kaip skelbta, paramediko M. Sadausko kūnas rastas antradienį Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Įvykio vietoje taip pat rastas ginklas – ar juo ir buvo įvykdytas kraupus nusikaltimas, ekspertai turėtų išsiaiškinti kiek vėliau.
M. Sadausko nužudymu įtariami trys asmenys. Panevėžio apylinkės teismas paramediko sutuoktinę ir fitneso čempionę J. Sadauskienę ketvirtadienį leido suimti dviem mėnesiams. Buvusi pora augino du vaikus – dvynukus.
Velionio artimieji pasakojo, kad įvairiais incidentais – pavyzdžiui, šeimos automobilių padegimu – buvusią marčią įtarinėjo ir anksčiau. Anot pareigūnų, M. Sadausko nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais. Žinoma, kad pora konfliktavo dėl finansinių aspektų ir vaikų globos, nes teismo sprendimu dvi buvusių sutuoktinių atžalos turėjo gyventi su tėčiu.
Dar vienas įtariamasis greičiausiai yra naujas J. Sadauskienės sugyventinis Vilius Solkanas. Teismas leido suimti jį dviejų mėnesių laikotarpiui.
Laisvu nuo darbo laiku batutų nuoma užsiimdavęs 31-erių M. Sadauskas, įtariama, pirmadienio rytą buvo įviliotas į spąstus: feisbuke gavo žinutę, kad neva skubiai reikalingas batutas Paliukų kaimo apylinkėse (Panevėžio raj.), kur vyks vaikų darželio šventė. Tačiau nei šventės, nei apskritai vaikų darželio šiose apylinkėse nebuvo, o netrukus „užsakovės“ anketa buvo pašalinta.
Dingusio M. Sadausko paieškos užtruko, bet galiausiai atvedė į Panevėžio rajone, Mileškūnų kaime, esančią sodybą. Antradienio vakarą vyras rastas negyvas. Panevėžio apskrities policijos komisariato viršininkas Darius Pliavga nurodė, jog kūnas sodyboje buvo paslėptas.
