V. Kondrotovičius pasakė, kas laukia Šalčininkuose dėl kontrabandos sulaikytų pareigūnų

„Tarp sulaikytųjų – dešimt Lietuvos policijos bei trys Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, įtariami piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi. Sulaikytas ir vienas Šalčininkų rajono savivaldybės darbuotojas.
Patikinu, kad piktnaudžiavimui statutinėse tarnybose ir valstybės institucijose vietos nėra ir nebus. Visi sulaikyti pareigūnai bus nušalinti nuo tarnybos“, – penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašė vidaus reikalų ministras.
Kaip pranešė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila, šią savaitę vykusios teisėsaugos operacijos metu Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai kartu su Generalinės prokuratūros ir Kauno apygardos prokuratūros prokurorais ėmėsi veiksmų prieš organizuotas nusikalstamas grupes, kurios organizuoja ir vykdo cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais, taip kartu keliant grėsmę ir civilinei aviacijai.
Iš viso buvo sulaikyti 27 asmenys, 13 iš jų yra ne tik policijos pareigūnai, bet ir Valstybės sienos tarnybos pareigūnai (VSAT).
„Šios operacijos metu duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad iš Lietuvoje ir Baltarusijoje atskirai veikiančių organizuotų nusikalstamų grupių, siekiančių sistemingo pelno iš akcizinių prekių (cigarečių) kontrabandos, buvo sudarytas itin įslaptintai veikiantis tinklas“, – teigė V. Kondratovičius.
Skelbiama, kad galimo nusikalstamo susivienijimo nariai naudojo GPS, šifruoto ryšio priemones, jog žinotų, kur tiksliai balionai su kontrabandinių cigarečių kroviniu nusileidžia, kur juos paimti.
Anot policijos generalinio komisaro pavaduotojo, teisėsaugos operacijų metu pareigūnai rado termovizorius, dronus, radijo stoteles, veido kaukes, SIM korteles, cigarečių pakavimo priemones.
Operacijų metu atliktos 74 kratos, jose dalyvavo daugiau negu 100 policijos pareigūnų.
