ELTA glaustai: atsistatydino Registrų centro vadovas A. Jusas, į Lietuvą atgabentas V. Antonovas

Generalinei prokuratūrai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl nutekintų nekilnojamojo turto (NT) registro duomenų, Registrų centro (RC) direktorius Adrijus Jusas pirmadienį pasitraukė iš pareigų. Į jo vietą laikinai vadovauti paskirtas šios įstaigos Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Nepaisant A. Juso pasitraukimo, opozicija ieško ministrų bei premjerės atsakomybės. Pirmadienį taip pat pranešta, kad vienas iš buvusių „Snoro“ vadovų – Vladimiras Antonovas – praėjusį penktadienį atgabentas į Lietuvą.
LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
Atsistatydinus RC direktoriui A. Jusui po nutekintų nekilnojamojo turto duomenų, opozicija ieško ministrų bei premjerės atsakomybės. Seimo Demokratų frakcijos nariai renka opozicijos parašus, siekdami, kad artimiausiame parlamento posėdyje ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsakytų į klausimus apie ministerijų vykdomą kontrolę ir politinę atsakomybę. Tuo metu premjerei Ingai Ruginienei praėjusį penktadienį paraginus A. Jusą trauktis iš pareigų, Seimo liberalai viešai kreipėsi į ministrę pirmininkę – jos prašoma atsakyti, kokiais pagrindais Vyriausybės vadovė reikalauja arba nereikalauja politinės (pareiginės) atsakomybės. Taip pat liberalai prašo I. Ruginienės nurodyti kriterijus, kuriais vadovaudamasi premjerė reiškia politinį nepasitikėjimą. Savo ruožtu konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigia, kad atsakymus turėtų pateikti ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, Migracijos departamento vadovai.
Laikinasis RC direktorius G. Cininas teigia, jog Lietuvos gyventojai nuo antradienio galės pasitikrinti, ar jų duomenys buvo nukopijuoti neteisėto prisijungimo prie NT registro metu. Anot RC laikinojo vadovo, klientai, neturintys galimybių prie sistemos prisijungti patys, galės kreiptis į RC konsultacinį centrą, save identifikavus informacija apie duomenų nutekėjimą jiems taip pat bus suteikta. Kraštutiniu atveju, jei žmonės neturės nei vienų, nei kitų galimybių – jie galės atvykti tiesiogiai ir informacija jiems bus suteikta.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Generalinei prokuratūrai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl nutekintų nekilnojamojo turto registro duomenų, Registrų centro (RC) direktorius A. Jusas traukiasi iš pareigų. Skelbiama, jog laikinai, kol bus paskirtas naujasis vadovas, įmonei vadovaus Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį dėl galimai nutekintų RC duomenų paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą. Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia nemažiau 111 tūkst. eurų. Premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas dėl incidento jau tądien A. Jusą ragino trauktis iš RC direktoriaus pareigų.
Vienas iš buvusių „Snoro“ vadovų – V. Antonovas – praėjusį penktadienį atgabentas į Lietuvą. Kaip pirmadienį pranešė Generalinė prokuratūra, V. Antonovas į Lietuvą lėktuvu atgabentas penktadienį apie 22.00 val. ir perduotas konvojaus pareigūnams, kurie jį pristatė į Vilniaus policijos areštinę. Nuteistasis bus laikomas suimtas iki nuosprendžio įsiteisėjimo, tai yra kol bylą išnagrinės ir savo spendimą paskelbs Lietuvos apeliacinis teismas. Praėjusią savaitę Prancūzijos Kasaciniam teismui atmetus V. Antonovo skundą, įsiteisėjo balandžio 3 d. priimtas Reno apeliacinio teismo sprendimas dėl ekstradicijos. Apie Vilniuje nuteisto kalėti buvusio „Snoro“ vadovo sulaikymą Prancūzijoje Lietuvos prokuratūra pranešė pernai gruodį, jis buvo sulaikytas Badeno mieste. V. Antonovas užpernai lapkritį Lietuvoje nuteistas kalėti už akių, ieškomas buvo nuo 2011 m. Šis teismo nuosprendis – ne galutinis, jį advokatai yra apskundę Lietuvos apeliaciniam teismui. Generalinės prokuratūros teigimu, pirmas teismo posėdis šioje byloje numatytas birželio 29 d.
Vilniaus apygardos teismas kaltu dėl kyšininkavimo pripažino Lenkijos pilietį Adamą Lewandowskį ir skyrė jam 100 tūkst. eurų baudą. Skirta tokio pat dydžio bauda, koks ir buvo pasiūlytas kyšis. Lenkijos piliečiui realiai reikės sumokėti 99,4 tūkst. eurų. Bauda sumažinta, atsižvelgus į A. Lewandowskio laikino sulaikymo trukmę. Lenkijos pilietis realiai perdavė tik 5 tūkst. eurų. Šie pinigai dabar saugomi Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) ir bus konfiskuoti Lietuvos valstybės naudai. Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko STT. Teisėjas Darius Pranka paskelbė, kad A. Lewandowskis, būdamas Lenkijos Respublikos akcinės bendrovės „Onde“ atstovu, pasiūlė ir davė valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui, UAB „Enefit Green“ darbuotojui Rokui Smilingiui, kyšį už tai, kad, paprastai sakant, įmonė „Onde“ laimėtų vėjo jėgainių paskelbtus konkursus projektuose „Kelmė 2“ ir „Kelmė 3“, siekė Roko Smiligio palankumo bendrovei „Onde“ šiuose vėjo jėgainių konkursuose. Pasak D. Prankos, byloje minimas bendrovės „Enefit Green“ projektų vadovas R. Smilingis gali būti prilygintas asmeniu, einančiu valstybės tarnautojo pareigas, nepaisant to, kad dirba privačioje įmonėje – toks statusas jam gali būti suteikiamas dėl atliekamų funkcijų pobūdžių ir įmonės, kurioje jis dirba, veiklos – būtent vėjo energetikos srities. Lenkijos piliečio advokatė Lietuvoje Dovilė Murauskienė su nuosprendžiu nesutinka ir žada jį skųsti.
Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui teikia siūlymą gyventojų einamųjų sąskaitų lėšas per nacionalinį plėtros banką ILTE įlieti į ekonomiką. Šalies vadovas Seimui pateikė siūlymą įteisinti naują galimybę valstybei skolintis iš gyventojų – mokėti palūkanas už jų einamosiose sąskaitose laikomas lėšas, o šiuos pinigus per ILTE įlieti į šalies ekonomiką. Siūloma, kad savo indėlius įveiklinti norintis gyventojas tai turėtų sutikti daryti savanoriškai, tam jam būtų atidaryta specialioji einamoji sąskaita, kurios lėšos būtų priskirtos ekonomikos augimo finansavimo programai. Ją įgyvendinantys komerciniai bankai šias lėšas – ne daugiau nei 2,5 tūkst. eurų – skolintų ILTE, o pinigai būtų naudojami vykdant valstybės ir savivaldybių įmonių energetikos, ekonomikos konkurencingumo, valstybės saugumo ir gynybos, būsto ir susisiekimo projektus. Anot Prezidentūros, rengiant šį įstatymo projektą buvo gauta teigiama Europos Centrinio Banko (ECB) išvada.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
Popiežius Leonas XIV savo pirmojoje enciklikoje paragino „nuginkluoti“ dirbtinį intelektą (DI). Vatikane kartu su DI ekspertais pristatytame dokumente Katalikų Bažnyčios galva ragino atsisakyti „ginklavimosi varžybų“ mąstysenos naujosios technologijos atžvilgiu: griežtai pasmerkė „lenktynes dėl vis galingesnių algoritmų ir didesnių duomenų rinkinių, kurias skatina noras užsitikrinti geopolitinį ar komercinį dominavimą“. Leonas XIV ragino pasirūpinti, kad DI būtų „draugiškas žmogui“, atkreipė dėmesį, į milžinišką žmonių darbą ir kitus išteklius, reikalingus DI veikimui, ir ragino mažinti DI poveikį aplinkai. Pontifikas savo enciklikoje taip pat atmetė „teisingo karo“ idėją ir atsiprašė už Katalikų Bažnyčios delsimą pasmerkti vergiją.
Irano delegacija dėl taikos derybų lankosi Katare. Aukšto lygio Irano delegacija, į kurią įeina šalies vyriausiasis derybininkas, užsienio reikalų ministras ir centrinio banko vadovas, į Dohą atvyko siekdama aptarti taikos susitarimą su JAV ir įšaldytų Islamo Respublikos lėšų atblokavimą, kuris, pasak naujienų agentūros AFP šaltinio, „susitarimo memorandume yra numatytas kaip galutinio susitarimo dalis“. Anksčiau pirmadienį Iranas pareiškė baigiantis rengti 14-os punktų pagrindus taikos susitarimui su JAV, tačiau pakartojo, kad Irano branduolinės programos detalės – pagrindinė kliūtis Vašingtonui – nebuvo įtrauktos ir kad šis klausimas bus aptariamas tik tada, kai abi šalys susitars dėl pagrindų. Tuo metu JAV valstybės sekretorius teigė, kad susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo gali būti sudarytas jau pirmadienį, o JAV prezidentas tikino liepęs savo derybininkams neskubėti.