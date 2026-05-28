Žiniasklaida: uostamiesčio savivaldybės tarybą per mėnesį paliko 3 „Nemuno aušros“ nariai

2026 m. gegužės 28 d. 10:42
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą nuo kovo 30 d. paliko trys „Nemuno aušros“ frakcijos nariai, skelbia naujienų portalas „15min“.
Kaip nurodoma, pastarąjį ketvirtadienį apie savo apsisprendimą palikti frakciją uostamiesčio savivaldybės tarybos posėdžio metu pranešė Aleksejus Diukinas.
Prieš tai mandato „aušriečių“ frakcijoje atsisakė politikai Kęstutis Bartininkas bei Monika Žviklytė.
Naujienų portalo teigimu, šie trys politikai savo veiklą tęsia kaip nepriklausomi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariai.
Šiuo metu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą sudaro 31 narys. „Nemuno aušros“ frakcijoje savivaldybės taryboje liko keturi atstovai – Henrikas Galinauskas, Vidas Karolis, Sergejus Mažūga, Ramūnas Mika.
