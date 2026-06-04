K. Vaitiekūnas apie Seimo nepatvirtintą Muitinės departamento pertvarką: gaila, teiksime iš naujo

„Vertinu blogai, labai gaila, nes tai yra įstaiga, institucija, kuriai tikrai reikėjo pertvarkos ir pajudinimo. Dabar jis neįvyko. Pažiūrėsime, ką galime pataisyti, ir teiksime iš naujo“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė jis.
K. Vaitiekūnas akcentavo, kad kol kas yra anksti spręsti, kas įstatymo projekte bus koreguojama. Tai, anot jo, žadama vertinti ministerijos viduje, bendraujant su specialistais.
„Pagalvosime tiek, kiek reikės. Tikrai ne ant karštos galvos tai darysime“, – sakė jis.
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Finansų ministerija naują konkursą Muitinės departamento generalinio direktoriaus pareigoms užimti paskelbė balandžio pabaigoje. Institucijai šiuo metu laikinai vadovauja Vygantas Paigozinas.
Anot ministro, Vyriausybės siūlymu nuo 2027 metų pradžios įsigalioti turėjusi Muitinės departamento pertvarka vadovui būtų sudariusi patogesnes institucijos administravimo sąlygas.
„Visų pirma, pati sistema būtų efektyvesnė, naujam vadovui būtų turbūt paprasčiau administruoti ir lengviau siekti strateginių tikslų. Dabar to nebus, teks dirbti su sena sistema“, – sakė jis.
Už Muitinės įstatymo projektą priėmimo stadijoje ketvirtadienį balsavo 46 Seimo nariai, prieš – 31, o 20 susilaikė.
Daugiausia nesutarimų Seimo salėje kilo dėl siūlymo po pertvarkos atsisakyti muitinės postų pareigūnų (išskyrus postų vadovų ir jų pavaduotojų) rotacijos – periodinio pareigų atlikimo vietos keitimo. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vertinimu, taip galėtų didėti korupcijos rizika.
Projektu buvo siūloma departamentą pervadinti į Lietuvos muitinę ir optimizuoti institucijos struktūrą, atsisakant juridinio asmens statuso departamentui pavaldžiose įstaigose ir vietoje to jas prijungiant prie departamento. Tokiu būdu buvo numatyta vietoje 8 įstaigų sukurti vieną juridinį asmenį.
Taip pat buvo siūloma palikti dabar galiojančią tvarką, kad Muitinės departamento vadovas institucijos administracijos struktūrą tvirtintų ne vienašališkai, o suderinęs su finansų ministru.
Muitinės departamentasKristupas VaitiekūnasSeimas
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