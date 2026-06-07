R. Žemaitaitis sako žinantis, kad M. Sinkevičius jau pasiūlė I. Ruginienei atsistatydinti

Taip pat, pasak jo, visiškai gali būti, kad jau kitais metais „socdemai“ turės dar vieną kandidatą į premjerus, jeigu Vyriausybę dabar perims M. Sinkevičius.
Apie tai „aušriečių“ vedlys sekmadienio vakarą kalbėjo specialioje „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „24/7“.
Trauks „skeletus spintoje“?
„Trečiadienį įvyko pokalbis Mindaugo ir I. Ruginienės, ir buvo pasiūlyta Ingai atsistatydinti. Faktas, kad net penktadienį, vykus partijos valdybos posėdžiui, Inga, kaip aš suprantu, net nebuvo atvykusi.
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Tai sprendimai yra padaryti, dabar tik reikia komunikacinio lauko, kaip iš to išeiti – ar tiesiog pati premjerė parašo savo pareiškimą ir atsistatydina visa Vyriausybė, grąžina savo įgaliojimus, prezidentas paveda laikinai eiti premjerės ir ministrų pareigas, ar bus atleidinėjami ministrai po vieną ir po to bus premjeras.
Mano įsivaizdavimu, bus grąžinti Vyriausybės įgaliojimai – tikrai Inga nesilaikys imperatyviai savo šitos pozicijos.
Tik tiek, kad gaila man jos kaip žmogaus, kaip moters, kuri pasiaukojo dėl partijos, ji paaukojo savo reitingus, ji galėjo būti socialinės apsaugos ir darbo ministre, ir kaip ta kometa tapti antra Vilija Blinkevičiūte“, – dėstė „Nemuno aušros“ vadovas.
O dabar, tvirtino R. Žemaitaitis, partija jai „sako eik lauk“.
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Socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas apie premjerės ir M. Sinkevičiaus pokalbį teigė girdėjęs, bet visų jo detalių esą nežino.
„Mes per tarybos posėdį apie tai nekalbėjome. Žinoma, kad įvairūs pokalbiai vyksta, ir socialdemokratai ieško pačio geriausio varianto. Reikia vykdyti Vyriausybės programą, be abejo, ta apimtimi, kurios mes dar neįvykdėme“, – aiškino „socdemas“.
Paklaustas, kuris premjeras jam pačiam būtų priimtinesnis, K. Vilkauskas visgi įvardijo M. Sinkevičių.
„Būtų stipresnis premjeras, nes jis turi ir vykdomosios patirties, ko neturi I. Ruginienė, ir jis yra buvęs jau pats ministru, tai ta patirtis, manau, dar nėra išblėsusi.
Tai M. Sinkevičius tikrai turėtų didesnių galimybių įgyvendinti mūsų programą“, – pažymėjo socialdemokratas.
Laidoje „aušriečių“ lyderis R. Žemaitaitis taip pat kalbėjo, kad „pirmą kartą istorijoje“ partijos premjerė „bus nuimta ne skandalo metu“.
„Aš esu tikrai nustebęs – keturi premjerai per nepilnus du metus, tai yra nenormalu. Trečia-ketvirta koalicija yra nenormalu.
Ir, mano žiniomis, kitais metais bus dar vienas kandidatas į premjerus, ir aš net neabejoju, kad socialdemokratai dar kartą keis“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Paklaustas, kas tas kandidatas, politikas teigė, kad „labai greitai pamatysime“.
„Nes kai skeletai pradės būti traukiami ir kai pradės vanoti naują valdančiąją koaliciją, (...) visų skeletus pradės traukti, ir klausimas, ar Virgis Sinkevičius sutiks grįžti į užsienio reikalų ministrus, nes puikiai suprantate, kad Virgis Sinkevičius yra žymiai stipresnis ir kaip politikas turintis žymiai didesnį politinį svorį nei Mindaugas, tai konkurencija bus milžiniška, konfliktų tikrai netrūks“, – dėstė R. Žemaitaitis.
Apie tai, kad M. Sinkevičius apsisprendė keisti ne tik koaliciją, bet ir premjerę, Lrytas rašė dar penktadienį. Lrytas žiniomis, LSDP lyderis su ministre pirmininke jau pasikalbėjo.
Laidoje dalyvavęs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis V. Sinkevičius savo ruožtu teigė, kad premjeras, neturintis tvirto politinio mandato ir nesantis partijos pirmininkas, prisiima labai daug atsakomybės, bet nebūtinai tai yra sėkmingiausia formulė.
„Šiuo atveju tą sprendimą turi priimti socialdemokratai“, – sakė jis.
Apie gautas indikacijas, kad socialdemokratai planuoja keisti premjerę, laidoje sakė ir valstiečių lyderis, europarlamentaras Aurelijus Veryga.
„Matyt, tam ir proga yra palanki, ir dalis Vyriausybės keisis“, – kalbėjo jis.
Valdybos posėdyje I. Ruginienė nedalyvavo dėl šeiminių priežasčių
Socialdemokratų garbės pirmininkas, europarlamentaras Vytenis Povilas Andriukaitis teigė, kad premjerė I. Ruginienė penktadienį vykusiame LSDP Valdybos posėdyje, kuriame buvo sprendžiamas koalicijos ir jos pačios likimas, nedalyvavo dėl šeiminių priežasčių.
„Ji iš tiesų turi labai didelį iššūkį – jos mamos sveikata labai pašlijo. Dėl to ji nedalyvavo Valdyboje. Matomai, tiesiog veikia emocijos“, – kalbėjo V. P. Andriukaitis.
Tiesa, jis teigė nieko nežinantis apie I. Ruginienės ir M. Sinkevičiaus pokalbį.
„Ir abejoju, ar R. Žemaitaitis tą žino, nes greičiausiai jis pokalbyje nedalyvavo“, – kalbėjo „socdemas“.
Pasak V. P. Andriukaičio, jeigu dėl vyksiančių derybų M. Sinkevičiui teks tapti premjeru, taip ir galėtų įvykti.
Kaip skelbta, socialdemokratai šeštadienį nusprendė nutraukti koalicinį susitarimą su R. Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“.
LSDP teigimu, atsižvelgiant į R. Žemaitaičio viešus pareiškimus, politinį veikimą, keliamą įtampą ir jo politinę atsakomybę už „aušriečių“ laikyseną, dabartinis koalicijos formatas nebeatitinka politinio pasitikėjimo, atsakomybės ir stabilaus valstybės valdymo standarto.
koalicijaRemigijus ŽemaitaitisMindaugas Sinkevičius
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