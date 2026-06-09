Liberalai apsisprendė, kieno kandidatūrą kelia į Vilniaus merus

Tą antradienį patvirtino šios partijos Vilniaus skyriaus visuotinis susirinkimas. Liberalų kandidatas į sostinės metus pabrėžė, kad Vilniui pats laikas siekti daugiau ir tapti pavyzdžiu kitiems Europos miestams užaugant iki milijoninio talentų, technologijų, kultūros centro.
„Tvarkingos gatvės, patogus transportas, prieinamos paslaugos – visa tai yra bet kurio šiuolaikinio miesto pamatas. Tačiau joks miestas netampa pavyzdžiu kitiems vien dėl to, kad sutvarko buitį. Liberalams neužtenka Vilniaus kaip gerai veikiančiu miesto – paverskime Vilnių lyderiu, į kurį kiti norės lygiuotis. Norime ne tik pasaulio pokyčius sugeriančio Vilniaus – norime Vilniaus, kuris pasaulinius pokyčius diktuoja“, – antradienį išplatintame pranešime cituojamas S. Gentvilas.
Tarp konkrečių kandidato idėjų – sostinę paversti oro susisiekimo centru Baltijos šalyse, tarptautinių parodų ir kongresų centru, padvigubinti studentų skaičių, didinti Vilniaus žinomą skatinant kino industrijos, finansinių technologijų klasterius.
Nurodoma, kad suderintas programines nuostatas Liberalų sąjūdžio Vilniaus skyrius ir kandidatas į merus S. Gentvilas paskelbs rudenį.
S. Gentvilas praėjusioje kadencijoje ėjo aplinkos ministro pareigas.
Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Lietuvoje vyks 2027 metų pavasarį.