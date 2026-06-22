Aukščiausiasis Teismas nepriėmė neblaivaus vairavusio buvusio Muitinės departamento vadovo D. Žvirono skundo

„LAT buvo gautas Dariaus Žvirono skundas, kuriuo buvo prašoma atnaujinti administracinio nusižengimo bylą, panaikinti pirmosios bei apeliacinės teismų sprendimus bei Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato nutarimą administracinio nusižengimo byloje ir teiseną nutraukti.
LAT teisėjų atrankos kolegija priėmė nutartį minėto prašymo nepriimti, nustačiusi, kad prašyme nepateikta teisinių argumentų, paneigiančių žemesnės instancijos teismų išvadas ir patvirtinančių prašyme dėstomus proceso ar teisės pažeidimus. Todėl prašymas grąžintas teikėjui“, – Eltai teigė teismo pirmininko tarnybos atstovė ryšiams su visuomene Tautvilė Merkevičiūtė.
Vilniaus apygardos teismas anksčiau atmetė D. Žvirono skundą dėl policijos skirtų nuobaudų už minėtą Kelių eismo taisyklių pažeidimą.
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D. Žvironas prašė panaikinti žemesnės instancijos Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti. Jei aukštesnės instancijos teismas nuspręstų, kad teisenos nutraukti negalima, prašyta panaikinti skundžiamą nutartį ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo.
Apeliacinės instancijos teismas nusprendė, kad apylinkės teismo nutartis, kuria policijos nutarimas paliktas nepakeistas, yra teisėta ir pagrįsta, todėl naikinti ją nėra teisinio pagrindo.
Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėjo, ji buvo neskundžiama, tačiau pažeidėjas vis tiek ją bandė skųsti LAT.
D. Žvironas nesutiko su jam inkriminuotu administraciniu nusižengimu, apeliaciniame skunde jis akcentavo, kad jam nebuvo išaiškintos jo teisės ir pareigos, įrodymai nebuvo dokumentuojami tai atliekančių pareigūnų, pareigūnai netinkamai atliko veiksmus, kurie galėjo lemti netikslų neblaivumo patikrinimo rezultatą ir pan.
Jis prašė apygardos teismo išreikalauti iš policijos vaizdo duomenų sistemos administratoriaus metaduomenis ir audito informaciją dėl pareigūnų kūno kamerų įrašų, apklausti pareigūnus dėl vaizdo įrašų nepateikimo bei išreikalauti naudotų alkotesterių duomenų išklotinę ir kt.
Pripažino vartojęs alkoholį
Už vairavimą neblaiviam policija D. Žvironui skyrė 850 eurų baudą ir metams atėmė teisę vairuoti transporto priemones.
Vienas policininkų liudijo, kad D. Žvironas geranoriškai sutiko pūsti į alkoholio kiekio matuoklį. Per teismo posėdį taip pat buvo peržiūrėti policijos pateikti vaizdo įrašai.
Pernai liepos 24-ąją Vilniuje, Verkių gatvėje, prie vairo sustabdytam D. Žvironui buvo nustatytas 0,67 prom. girtumas. Tai lengvas girtumo laipsnis. Įvykio metu Muitinės vadovas atostogavo.
Pirmosios instancijos teisme D. Žvironas nurodė, kad vakare, prieš įvykį, vartojo alkoholį, tačiau nešventė iki ryto, o apie 23 val. vakare baigė vartoti alkoholį. Jis teigė ryte vykęs su žmona į prekybos centrą.
Po įvykio Finansų ministerija sudarė komisiją dėl sustabdyto Muitinės departamento vadovo. Rugpjūčio pabaigoje D. Žvironas buvo atleistas iš pareigų.
ELTA primena, kad 2021 metų birželį laimėjęs konkursą, D. Žvironas į Muitinės departamento generalinio direktoriaus pareigas buvo paskirtas pirmai kadencijai.