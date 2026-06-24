G. Nausėda pasveikino Maltos ordiną nacionalinės dienos proga

Kaip nurodoma prezidento Komunikacijos grupės pranešime, G. Nausėda padėkojo Maltos ordino Didžiajam Magistrui už apsilankymą Lietuvoje birželio pradžioje bei pabrėžė, jog šis valstybinis vizitas praturtino Lietuvos ir Maltos ordino ryšius, suteikdamas ženklų postūmį tolesnei santykių ir bendradarbiavimo plėtrai.
Akcentuota, kad Didžiojo Magistro dalyvavimas VI Pasauliniame apaštaliniame gailestingumo kongrese Vilniuje iš viso pasaulio į jį atvykusiems tikintiesiems ir geros valios žmonėms dar kartą priminė apie bendrą atjautos bei paramos kenčiantiesiems, likimo nuskriaustiesiems įsipareigojimą.
Pasak G. Nausėdos, Maltos ordino humanitarinės ir medicinos pagalbos veikla, visame pasaulyje rūpinantis likimo nuskriaustais, labiausiai pažeidžiamais visuomenės nariais ir ypač nuo Rusijos agresijos kenčiančiais Ukrainos žmonėmis, yra sektinas pavyzdys ir įpareigojimas visoms demokratinėms valstybėms ir organizacijoms. Prezidentas padėkojo Maltos ordino Didžiajam Magistrui už atsidavusią humanitarinę veiklą Lietuvoje ir pasaulyje.
Suverenaus Maltos ordino nacionalinės dienos – Šventojo Jono Krikštytojo šventės – proga G. Nausėda perdavė savo ir pirmosios ponios Dianos Nausėdienės bei visų Lietuvos žmonių sveikinimus bei palinkėjo didžiausios sėkmės ateityje toliau vykdant ordino misiją.