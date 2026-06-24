Ukrainos atstatymo konferencijoje G. Nausėda patvirtins Lietuvos įsipareigojimą remti šalį iki pergalės

Kaip nurodo prezidentūra, Ukrainos atstatymo konferencijoje G. Nausėda patvirtins Lietuvos įsipareigojimą remti Ukrainą iki jos pergalės prieš agresorę, investuoti į Ukrainos atstatymą ir paramą Ukrainos narystei Europos Sąjungoje. Prezidentas taip pat pakvies prie šių įsipareigojimų jungtis visus konferencijos dalyvius.
Rytų flango šalių vadovų susitikime G. Nausėda aptars rytinio NATO ir Europos Sąjungos flango saugumo stiprinimą, pasirengimą NATO viršūnių susitikimui Ankaroje.
Kaip skelbta, Ukrainos atstatymo konferencija URC 2026 Gdanske vyks birželio 25–26 dienomis. Jos metu Lietuva ir Ukraina planuoja sustiprinti bendradarbiavimą Ukrainos atsigavimo, atsparumo ir europinės integracijos srityse.
Numatyta skirti 7 mln. eurų verslo ir savivaldybių partnerystėms, energetiniam atsparumui bei jaunų profesionalų įtraukimui į Ukrainos viešąjį sektorių.
Gitanas NausėdaUkrainaLenkija
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